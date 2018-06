Zo loop je wél zelfzeker rond in bikini Liesbeth De Corte

17 juni 2018

16u51

Bron: Women's Health, Vrouw.nl 0 Psycho Een dagje relaxen in een wellness, een tripje maken naar de kust of tijdens een vakantie luieren bij een zwembad. Héérlijk, toch? Al is er voor veel vrouwen wel een groot nadeel aan verbonden: ze voelen zich onzeker in bikini. Ook al is dat absoluut niet nodig, toch geven we enkele tips om je zelfvertrouwen wat op te krikken.

1. Investeer in een goede bikini

Die onzekerheid heeft vaak te maken met je bikini of badpak. Soms is die te klein en kruipt het kleinood tussen je billen, de andere keer zit hij te los of laat hij iets té veel vel zien naar je goesting. Of je nu de voorkeur geeft aan een badpak, een tankini of een ieniemienie bikini: kies voor een exemplaar waar jij je goed in voelt. We spreken uit ervaring als we zeggen dat de zoektocht naar de juiste badkledij niet gemakkelijk is, maar het is wel de moeite waard.

2. Drink voldoende water...

Er zijn twee belangrijke redenen waarom je voldoende water moet drinken. Het zorgt er onder meer voor dat je voldoende gehydrateerd blijft en dat je huid blijft stralen. Als je langs de andere kant te weinig water drinkt, gaat je lichaam water vasthouden, wordt je stoelgang harder en krijg je een bolle buik. En net dat kunnen veel vrouwen missen als kiespijn wanneer ze rondlopen in een bikini.

3. ... en hydrateer je huid

Wie z'n huid wil verwennen, moet niet alleen voldoende water drinken, maar ook een bodylotion gebruiken. Kies een flesje met een lekkere geur voor dat tikje extra zelfvertrouwen. En vergeet achteraf niet om je nog in te smeren met zonnecrème!

4. Speel vals met een zelfbruiner

Af en toe voelen vrouwen in badpak zich ook onzeker omdat ze nog maar weinig tijd hebben gehad om in de zon te zitten. Het gevolg? Hun snoet mag dan wel al sproetjes gekregen hebben van de zon, hun benen zijn net twee melkflessen. Waterproof zelfbruiner kan dan een gemakkelijke oplossing zijn.

5. Leidt de aandacht af met leuke accessoires

Het is héél typisch dat vrouwen op de kleinste details letten. 'Ik schaam me voor mijn knieën, die zijn er zo vreemd uit' of 'Mijn vetrolletjes zijn echt vreselijk'. Terwijl die knieën en buik er voor iemand anders perfect normaal uitzien. Draag daarom enkele accessoires, zoals je favoriete zonnebril of luxueuze zomerhoed. Zowel anderen zullen hun ogen er niet van kunnen afhouden, als jij bent minder gefocust op je onzekerheden.

6. Fake it till you make it

Maak er een spelletje van en doe alsof je niet onzeker bent. In plaats van ineengedoken te zitten, trek je jouw schouders naar achteren, doe je je kin omhoog en laat je jouw meest sympathieke glimlach zien. Het zal wat onwennig voelen in het begin, maar na een tijdje zal je merken dat je je meer op je gemak voelt.

7. Denk na over je kapsel

Het klinkt vast en zeker herkenbaar: als je gaat zwemmen, ziet je haar er achteraf verwilderd en ontploft uit. Ook bij ondergetekende is het een doorn in het oog. Maak op voorhand een hoge knot of een vlecht, of denk er aan om een stijlvolle haarband mee te nemen. Et voilà, probleem opgelost.

8. Stop met vergelijken

We doen het allemaal wel eens: jezelf vergelijken met anderen. 'Zij heeft een strakkere buik, zij heeft prachtig haar en die vrouw heeft rondingen waar zelfs Kim Kardashian jaloers op zou zijn'. En sociale media maken het er niet gemakkelijker op. Wie door z'n feed scrollt, ziet tijdens de vakantiemaanden gegarandeerd het ene modellenlijf na het andere. Maar dat vergelijken is nergens goed voor. Probeer er dus mee te stoppen en wees vooral niet te streng voor jezelf.