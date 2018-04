Zo lang duurt het volgens de wetenschap voor je iemand een goede vriend kan noemen Timon Van Mechelen

06 april 2018

12u57 0 Psycho Wetenschappers die bepalen wanneer je vrienden bent en wanneer niet, klinkklare onzin denk je wellicht. En toch is de recent gepubliceerde studie in Journal of Social and Personal Relationships die zegt dat je na 50 uur tijd met elkaar doorbrengen, de grens van kennis naar vriend bent gepasseerd, niet zomaar uit de lucht gegrepen.

De studie is een initiatief van Jeffrey Hall, professor communicatiewetenschappen aan de universiteit van Kansas. Hij raakte gefascineerd door de theorie van de evolutionaire psycholoog Robin Dunbar van de universiteit van Oxford, die predikt dat er verschillende lagen zijn in vriendschappen - kennissen, casual vrienden, vrienden en goede vrienden. Volgens hem is er per laag een limiet van een maximum aantal mensen. Doorgaans staan er niet meer dan 5 mensen in onze dichtste laag of cirkel, we hebben ongeveer 15 goede vrienden en 50 vrienden. Meer dan 150 verschillende relaties kan ons brein niet goed aan. Volgens Dunbar hebben we in elke vriendschap verschillende noden en verwachtingen, en is de tijd dat je met een persoon doorbrengt en wat je dan net doet, een strategische investering om die behoeftes te bevredigen. Een theorie die ook andere professoren al onderzochten en bevestigden.

Concreet aantal uren

Nooit eerder werd er echter gesproken over een concreet aantal uren. Om daarachter te komen, voerde Hall twee verschillende studies uit. Aan de eerste namen 355 volwassenen deel die verhuisd waren in de zes maanden voor het onderzoek. Hall vroeg hen naar iemand nieuw die ze hadden leren kennen in die periode, los van familieleden, romantische dates of mensen die ze vroeger al hadden gekend. De deelnemers vulden in waar ze de persoon in kwestie hadden leren kennen, hoeveel tijd ze samen hadden doorgebracht in de week voor het onderzoek en hoeveel tijd ze gewoonlijk doorbrengen in een typische week. Ze moesten hen ook indelen in één van de lagen volgens de theorie van Dunbar.

In de tweede studie, vroeg hij aan 112 nieuwe studenten aan de universiteit van Kansas om twee nieuwe kennissen op te noemen. Daarna vroeg hij hen negen weken aan een stuk elke week hoeveel tijd ze met elkaar doorgebracht hadden en of hun relatie daardoor veranderde.

Zoals verwacht bleek uit de twee studies, dat tijd doorbrengen met iemand geassocieerd wordt met een hechtere vriendschap. En hoe meer tijd je doorbrengt met iemand, hoe hechter je wordt. Concreet berekende Hall dat als je meer dan 50 uur met iemand hebt doorgebracht, je de grens van kennis naar casual vriend gepasseerd bent. Na 90 uur samen verandert iemand van een casual vriend naar een echte vriend en pas na 200 uur samen kun je spreken van een hele goede vriend. Wie nooit verder raakte dan het stadium van kennissen, had doorgaans minder dan 30 uur doorgebracht samen.

Bewust tijd met elkaar doorbrengen

Tijd doorbrengen met elkaar betekent trouwens concreet en bewust iets samen doen, buiten de werk- of schooluren. Anders zou je met al je collega’s of klasgenoten bevriend zijn na een week, en dat is natuurlijk niet het geval. En dat brengt ons bij een belangrijk punt. Zoals eerder gezegd, telt niet alleen het aantal uren zelf mee, wat je in die uren doet is minstens even belangrijk. Volgens Hall is een ideale manier om met iemand bevriend te worden samen thuis in de zetel hangen, shoppen, iets eten, (video)spelletjes spelen of iets gaan drinken. “Grapjes maken, diepe gesprekken voeren, maar ook gewoon even vragen hoe het met de ander gaat, zijn allemaal vormen van communicatie die kunnen bijdragen om goede vrienden met iemand worden,” legt Hall uit.

Tijd investeren

Hall concludeert dat zijn onderzoeken vooral duidelijk maken dat je tijd moet investeren in vriendschappen. “Verschillende studies hebben al aangetoond dat vriendschap niet een aangename bijkomstigheid in het leven is, maar wel broodnodig. Vrienden helpen om zowel mentaal als fysiek gezond te blijven. Aan de andere kan is het al meermaals bewezen dat een gebrek aan vriendschap, even slecht is als roken of obesitas. Toch maken we niet altijd genoeg tijd voor elkaar en dat is een groot probleem. Een vriendschap gaat zich niet uit zichzelf ontwikkelen omdat je het graag wil. Je moet er tijd voor vrijmaken en dat ook blijven doen.”