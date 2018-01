Zo kick je succesvol af van sociale media in 2018 Timon Van Mechelen

16u22 3 Foto door Jaelynn Castillo op Unsplash Psycho Naast meer sporten en stoppen met roken is ook afkicken of tenminste minderen met sociale media een populair goed voornemen voor 2018. Met reden, want maar liefst 28 procent van de Vlamingen geeft aan geen dag zonder Facebook en Instagram te kunnen. Geen idee hoe je die verslaving kunt afbouwen? Wij geven enkele tips.

De meest drastische maatregel die je kunt nemen, is natuurlijk je smartphone buiten gooien en vervangen door een standaard telefoon. Uit de meest recente Digimeter blijkt dat 3% van de Vlamingen daarvoor gekozen heeft vorig jaar, een kleine groep dus. En dat is begrijpelijk, want voor de meeste mensen is zo’n drastische beslissing helemaal niet nodig. Veel mensen hebben hun smartphone ook nodig voor het werk, voor hen is het simpelweg geen optie. Daarom een aantal kleinere aanpassingen, die je gebruik van sociale media ook al behoorlijk kunnen inperken:

Zet meldingen af van apps

Je hoéft natuurlijk helemaal niet van elke Instagramlike of Whatsappbericht à la minute op de hoogte gebracht worden. Niemand zal het je kwalijk nemen als je pas reageert in je middagpauze. Door je instellingen te veranderen zodat je geen meldingen meer krijgt, zul je automatisch minder snel je smartphone bij de hand nemen.

Verwijder bepaalde apps

Helpt de voorgaande tip niet, dat kun je ook nog een aantal apps zoals Facebook en Instagram (tijdelijk) verwijderen. Je kunt dan alsnog op de computer op je sociale media gaan, maar die stap is toch al een stuk groter.

Vertel je omgeving dat je afkickt

Op deze manier zul je geen ongeruste berichtjes krijgen van vrienden en familie die even niets van je horen. Als smartphoneverslaafde zijn de mensen in je omgeving het waarschijnlijk gewend om altijd direct antwoord te krijgen van jou. Het is dus normaal dat ze zich zorgen maken als je al drie uur niet gereageerd hebt in de Whatsappgroep. Eens ze eraan gewend zijn, zal het ook voor jou makkelijker zijn om die druk los te laten.

Stel vaste momenten in waarop je sociale media mag checken

In principe is er niets mis met een beetje doelloos scrollen op Facebook, maar het wordt een probleem als het een dwangmatige gewoonte wordt. Stel als tussenweg daarom vaste momenten in waarop je sociale media mag checken. Denk bijvoorbeeld vlak na het opstaan, tijdens je middagpauze of net voor het slapengaan. Probeer je smartphone op andere momenten niet of zo weinig mogelijk te checken.

Schakel de hulp in van apps

Voor alles is er tegenwoordig een app en dus ook - hoe dubbel - om je smartphoneverbruik in te perken. Met de apps Moment (iOS) of Quality Time (Android) houdt je smartphone bijvoorbeeld bij hoeveel tijd je spendeert op het toestel. Wil je maximum een kwartier per dag met je gsm bezig zijn? Dan kan je een limiet instellen. De app waarschuwt je wanneer je daar over gaat, zodat je zelf met een hopelijk ijzersterk karakter kan zeggen wanneer het genoeg is geweest.

Procrastination Punisher (Android) speelt het zelfs nog harder, en laat je in de buidel tasten als je jouw goede voornemens niet nakomt. Op voorhand kan je instellen welke apps op welk moment geblokkeerd moeten worden. Waag je het toch om die apps te openen binnen die tijdspanne, dan wordt er een bedrag van jouw rekening aan het goede doel geschonken.