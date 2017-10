Zo hard worden de foto's in magazines bewerkt voor ze verschijnen Sophie Vereycken

Wie dacht dat Photoshop ondertussen al lang een kwaaltje van het verleden was, komt bedrogen uit. Magazines en merken zweren bij hoog en bij laag dat ze bewerkingen zo subtiel mogelijk houden, maar de realiteit blijkt toch anders, zo verklapt een ex-medewerker van Vogue.

De ex-werknemer, die zich voor het gemak James laat noemen, is een beeldbewerker die anoniem wenst te blijven en zes jaar voor tal van grote modemerken gewerkt heeft, waaronder Vogue, maar ook Gucci, Alexander McQueen, Calvin Klein, Louis Vuitton en Zara. Al heeft hij daar nu schoon genoeg van, en dus klapt hij uit de biecht.

"Ik ben een soort Frankenstein"

Hij heeft het naar eigen zeggen vooral moeilijk met producten en lichamen die zo op een foute manier worden voorgesteld. Geen enkel plekje dat je ziet, is immers nog onbewerkt, zo doorprikt hij de illusie die we ons naïef genoeg lieten aanpraten.

Scherpe jukbeenderen, een gave huid, slankere taille en gespierde dijen. Ze komen niet uit een potje of door te sporten, maar worden met enkele eenvoudige muisklikken tevoorschijn getoverd. "Bovendien gebeurde het vaak dat een klant het ene lichaam het mooist vond, maar wel een ander hoofd, dus moest ik als een soort Frankenstein aan het knippen en plakken gaan met verschillende lichaamsdelen," bekent de man. Een ander veelgevraagde bewerking was de zogenaamde 'reverse retouching', een mooie term voor het optisch dunner maken van de modellen.

Teleurstelling

Maar daar stopt het niet. Ribben die opvallend te zien zijn, worden weggewerkt, net als blauwe handen door een slechte bloedcirculatie. En dat is eigenlijk nóg erger dan iemand optisch een paar kilootjes lichter maken, vindt James. "Zo doe je alsof je er nog gezond uitziet terwijl je een ongezond gewicht hebt. Zo is dat in de realiteit natuurlijk helemaal niet."

Beelden zo regisseren en bewerken dat ze er perfect uitzien, zal consumenten niet alleen teleurstellen in het product, het heeft ook écht een negatieve invloed op hun zelfbeeld. "In realiteit staan de modellen zelfs zo ver af van hun persona in campagnes dat ze niet eens aan hun eigen beeld kunnen voldoen. Het geeft hen continu het gevoel dat ze niet dun en mooi genoeg zijn."

"Geen echte mensen"

Vorig jaar bleek nog uit een studie van Dove dat meer dan de helft van de vrouwen en jonge meisjes vinden dat ze moeten voldoen aan een onhaalbaar schoonheidsideaal. Volgens psychologe Hemma Cribb beseffen we wel dat de beelden bewerkt worden, maar worden we er emotioneel gezien nog steeds door beïnvloed. "Het is een natuurlijke reflex om ons spiegelbeeld af te zetten tegen die perfecte foto's. En dan voelen we ons mislukt wanneer we niet aan die standaard voldoen," legt ze uit. Op lange termijn kan dat volgens de psychologe dan ook leiden tot een laag zelfbeeld, eetstoornissen, maar ook angststoornissen en depressie.

En zo gaat ons zelfbeeld steeds meer de dieperik in, met dank aan die overdreven bewerkte foto's en campagnes. Maar ook sociale media spelen een rol. "Tegenwoordig hebben mensen zelf de mogelijkheid om hun foto's te bewerken, zelfs al vanop je telefoon. Op die manier worden we óveral geconfronteerd met perfecte lichamen die eigenlijk niet aan de werkelijkheid voldoen," aldus Cribb. Iets dat ook de photoshopper beaamt. James is dan ook verheugd dat steeds meer celebrities magazines en merken terugfluiten wanneer hun foto's te streng bewerkt zijn. "Het is belangrijk om in je achterhoofd te houden dat dit foto's zijn, géén echte mensen."