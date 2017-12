Zo ga je om met de grootste ergernissen tijdens de feestdagen SV

08u55

Bron: Huffington Post 3 Thinkstock Psycho Van je bankrekening die plots hapert - nog maar twintig euro, kan toch niet? - tot het saaie jaarlijkse relaas van je oersaaie achternicht op een familie-etentje. En dat terwijl je vrienden allemaal samen gezellig in één of andere skichalet samenhokken. Het leven kan soms behoorlijk lastig zijn tijdens de feestperiode. Zo ga je er mee om.

Lang onderweg

De ene helft van de familie woont in Limburg, de andere in Oost-Vlaanderen. Probeer dan maar eens op een schappelijk uur weer thuis te zijn na een familiefeest. En dat is nog buiten de Erasmusstudent of familieleden in het buitenland gerekend. We blijven vandaag de dag niet meer allemaal onder de kerktoren wonen, en dat wil zeggen dat zo'n feestje met de familie vaak een behoorlijke onderneming is. Maar wat als je rij- of vliegangst hebt? Of je gewoon echt geen zin hebt om urenlang onderweg te zijn?

Zorg dat je met de hele familie op een compromis uitkomt. Het is niet omdat jullie al die jaren in de ene uithoek van het land gevierd hebben, dat daar nooit verandering in kan of mag komen. Stel een alternatief voor, of opper om het in je eigen woonkamer te laten doorgaan (al moet je er dan natuurlijk wel de opkuis achteraf bijnemen). In plaats van steeds halverwege af te spreken - waardoor iedereen een behoorlijk stuk moet rijden - kunnen jullie ook jaar om jaar bij iemand anders vieren. Zo zijn er altijd maar een aantal mensen lang onderweg, en niet keer op keer dezelfde.

Financiële stress

Van cadeautjes geven tot feestmaaltijden, cocktails en leuke nieuwjaarsdecoraties: de feestperiode kost je behoorlijk wat geld. Op liefde en gezelligheid staat geen prijskaartje, maar je ziet het toch ieder jaar opnieuw in je bankafschriften.

Wie slim is en een klein beetje vooruit denkt, trekt best begin januari naar het winkelcentrum om leuke kerst- en nieuwjaarsdecoratie in te slaan. Dan zijn die immers te koop aan enorme kortingen, waardoor je daar volgend jaar alvast geen geld meer aan hoeft te geven. Nog een tip voor de toekomst: hou in het vervolg rekening met de feestperiode. We weten allemaal precies wanneer de feesten vallen, dus dat is geen excuus om je te laten overdonderen door de financiële gevolgen die ze met zich meebrengen. Wat je ook kan doen is voorstellen om in het vervolg Secret Santa te organiseren met de familie. Zo moet je niet voor iederéén een cadeautje kopen, maar zoek je gewoon één leuk cadeau uit.

Familieproblemen

Je keek er zo naar uit, gezellig samenzijn met de grootouders, neven en nichten, tantes en nonkels. Totdat de vervelende vragen komen 'En, hoe staat het op liefdesvlak?', oom Jef iets te veel gedronken heeft en tante Lies haar cadeau maar niets vindt.

Voel je je opnieuw als een klein kind? Word je te veel betutteld? Hou dan vooral in je achterhoofd wie je nu bent, en probeer de vervelende opmerkingen en vragen vooral niet te persoonlijk op te vatten, raadt oprichter van de Stress Management Society, Neil Shah, aan. "Het heeft geen zin om te kniezen over wat je schoonzus nu weer gezegd heeft over de aperitiefhapjes die jij gemaakt hebt. Blijf rustig, en probeer je te focussen op de goede bedoelingen van iedereen." Stel ook duidelijke grenzen. Heb jij geen zin om je relatiestatus te bediscussiëren onder het genot van een glaasje wijn? Zeg dat dan ook. Een eenvoudig "Ik wil het daar liever niet over hebben," is vaak al bijzonder efficiënt.

Verwachtingen versus realiteit

In gedachten zitten we allemaal samen rond de familietafel, met een rustig muziekje op de achtergrond en een heerlijk feestmaal voor onze neus. In realiteit maken twee beschonken ooms ruzie over de politiek, krijsen de kinderen alsof hun leven er vanaf hangt en jammert Mariah Carey voor de zoveelste keer luidkeels 'All I Want for Christmas'. En probeer dan maar eens om te blijven glimlachen.

Vraag je af of al die stress wel nodig is, adviseert psychologe Charlynn Ruan. "De feestdagen zijn een periode vol familietradities die we nooit in vraag stellen, maar die daarom niet altijd de juiste zijn." Misschien kreeg je net een kindje, is het gedaan met je lief of moet je keihard studeren. Dan is het geen probleem om die feestdagen eens anders aan te pakken. "Stel de noden van de familie niet boven die van jezelf of je eigen gezin" aldus Ruan. "Zo creëer je alleen maar nog meer stress voor iedereen. Je feesttafel hoeft geen Pinterest-creatie te zijn, en als je wat vroeger door moet, of er pas wat later kan zijn, dan is dat maar zo. Het is je familie maar hé, als zij dat niet kunnen begrijpen, wie dan wel?"