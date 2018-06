Zo denken vrouwen (én mannen) over hun lichaam Liesbeth De Corte

06 juni 2018

07u18 0 Psycho Het is maar povertjes gesteld met het zelfbeeld van de vrouw. Dat is algemeen geweten en wordt jammer genoeg nog eens bevestigd door een nieuwe Nederlandse studie. Maar is dat wel nodig? En wat zien mannen het liefst: een strak modellenlijf of mag het toch allemaal wat ronder?

Anno 2018 zien we overal knappe lijven verschijnen: op tv, op Instagram en andere sociale media en op de catwalks van onder meer Victoria’s Secret. Nogal wiedes dat we onzeker worden door zulke onrealistische schoonheidsidealen. Om na te gaan hoe mannen en vrouwen naar hun eigen lichaam kijken, deed EenVandaag Opiniepanel en het tijdschrift LINDA een rondvraag bij 22.217 mensen.

Onzeker in bikini

Zo moesten alle dames hun lichaam een cijfer op tien geven. Maar liefst een op vijf buist zichzelf, dus kiest een vijf of lager. Ook herkenbaar: 41% van de vrouwen voelt zich niet op z’n gemak om in zwemkledij rond te lopen als er anderen bij zijn. Met de zomer in aankomst doet 34% dan ook extra hard z’n best om een zogenoemde summerbody te krijgen.

De vraag is of het wel nodig is om slank en strak te zijn, net als de Kendall Jenners of de Candice Swanepoels van deze wereld. Als het van mannen afhangt, is het antwoord duidelijk ‘neen’. Alle mannelijke deelnemers van het onderzoek kregen vijf animaties van vrouwenlichamen te zien, van dun en gespierd tot dikker. Het overgrote merendeel geeft de voorkeur aan een vrouw met rondingen. “Wat ben je nu met een zak met botten. Een vrouw mag rondingen hebben, dat is mooier dan een heel dun lijf”, zo reageert er iemand. Slechts 31% vindt een slanke vrouw het meest aantrekkelijk, 3% gaat voor de übergespierde en superslanke vrouw en 1% kiest voor de dikkere vrouw.

In dit geval leven mannen en vrouwen wel degelijk een beetje op Mars en Venus. Meer dan de helft vermoedt immers dat mannen een slanke vrouw verkiezen. Een onderzoek van GoedGevoel bij Vlaamse dames gaf onlangs trouwens gelijkaardige resultaten. De gemiddelde Vlaamse vrouw geeft zichzelf een 6,1 als ze in de spiegel kijkt en drie op vier zou wel wat minder willen wegen. Kortom, er is dus nog veel werk aan de winkel om het zelfvertrouwen bij vrouwen op te krikken!