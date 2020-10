Zo condoleer je iemand in tijden van social distance Aangeboden door uitvaartspecialist DELA

01 oktober 2020

10u00 0

Als je afscheid moet nemen van een dierbare, staat de wereld even stil. Meer dan ooit heb je nood aan genegenheid, een warme knuffel of een troostende kus. Alleen zit dat er in coronatijden niet in. Hoe kan je dan wél iemand steunen die met een verlies te maken krijgt? Acht troostende tips.

Schrijf persoonlijk

Als er één gouden rouwregel bestaat is het wel deze: laat de ander weten dat je aan hem denkt. Vind je het moeilijk om de telefoon te nemen? Kruip dan in je pen en stuur een kaartje of brief. Niets mis met ‘veel sterkte’, maar een persoonlijkere tekst is nog aangenamer om te lezen. Schrijf bijvoorbeeld enkele van jouw herinneringen aan de overledene neer en vertel wat je aan hem waardeerde. Kende je de overledene niet goed? Richt je lieve woorden aan de nabestaanden. Benadruk bijvoorbeeld hoe mooi je het vond hoe zij voor hun dierbare gezorgd hebben. Een verlies is zo overweldigend dat nabestaanden zich vaak onzeker voelen. Zo’n hart onder de riem zullen ze zeker appreciëren.

Maak een troostdoos

Wil je meer bieden dan hartverwarmende woorden? Toon je medeleven met een betekenisvol geschenk. Maak een troostdoos gevuld met warme attenties: een foto van de overledene, een lekkere thee, een boek over rouw… Na de uitvaartdienst laat de leegte zich pas echt voelen en dan doet zo’n troostdoos veel deugd.

Hand op het hart

Hoewel een knuffel verdriet niet kan wegnemen, voelt een omhelzing erg fijn. Moet het coronaproof blijven, dan vormt een symbolische blijk van steun en respect een goed alternatief. Leg bijvoorbeeld je hand op het hart of maak het Namasté-gebaar, waarbij je de handen voor de borst samenvouwt en lichtjes naar voren buigt.

Laat online van je horen

Betuig je steun ook online. Via ingedachten.be kan je online een persoonlijk condoleancebericht sturen, een virtueel kaarsje branden, het rouwregister tekenen of een bloemetje bestellen. Of maak een online herdenkingspagina waarop iedereen foto’s, video’s en teksten kan delen.

Aandacht voor de allerkleinsten

Kinderen rouwen anders dan volwassenen en bovendien kan afscheid nemen in coronatijden extra verwarrend zijn. Laat voelen dat je er voor hen bent. Om kinderen op weg te helpen bij de start van hun rouwproces is mijnherinneringaanjou.be een mooi initiatief. Op het online rouwplatform kunnen kinderen een herinneringswereld bouwen en vullen met tekstjes, tekeningen, stemopnames, filmpjes, foto’s en andere mooie herinneringen. Daarnaast vinden ze er ook filmpjes over afscheid nemen.

Deel foto’s en filmpjes

Heb je foto’s of filmpjes van de overledene op je smartphone? Voor de nabestaanden zijn zulke herinneringen van onschatbare waarde. Neem de tijd om door je fotogalerij te scrollen en stuur alles wat je hebt door. Ook sociale media zijn een mooie verzamelplek voor herinneringen. Hou de Facebookpagina van de overledene levend door regelmatig een foto te posten en stimuleer anderen om hetzelfde te doen.

Toon je aanwezigheid vanop afstand

Uitvaarten vinden nog steeds in beperkte kring of via livestream plaats . Kan je er fysiek niet bij zijn? Ook dan kan je je aanwezigheid laten voelen. Maak bijvoorbeeld een videoboodschap waarin je over de overledene vertelt. Die kan door de nabestaanden zelfs gebruikt worden tijdens de afscheidsdienst. Nog een mooi gebaar is om alle rouwkaartjes naar de uitvaartondernemer te laten sturen. Die kan ze tijdens de dienst rond de kist of urne plaatsen. Zo is iedereen toch een beetje aanwezig.

Doe aan videobellen

Videobellen is eveneens een fijn alternatief om in grote groep herinneringen op te halen. Organiseer een virtuele chatsessie met de hele vriendenkring en spreek af om ieder om beurt iets te vertellen over de overledene. Een leuke anekdote, je mooiste herinnering, een straffe stoot… Nodig ook de nabestaanden uit. Zij kunnen veel troost putten uit zo’n virtueel afscheidsritueel.

Kleine gebaren

Troost zit daarnaast in kleine dingen. Woonde de overledene in je straat? Spreek met de hele buurt af om ’s avonds een brandend kaarsje voor het raam te zetten. Of leg versgeplukte bloemen of knutselwerkjes van buurkinderen aan de deur. Zo voelen de nabestaanden dat er aan hen gedacht wordt.

Meer weten over hoe te condoleren in tijden van social distance? Kijk op dela.be of ga meteen naar www.dela.be/nl/dela-vs-corona/tips