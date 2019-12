Zijn millennials echt zo narcistisch? LDC

16 december 2019

Ok boomer. Een veelgehoorde stereotiepe uitspraak is dat 'de jeugd van tegenwoordig' narcistischer is geworden. Maar klopt dat wel? Wetenschappers van de Michigan State University hebben zo hun twijfels.

“Het is een groot cliché dat elke nieuwe generatie meer narcistisch wordt, maar dat is nog niet fatsoenlijk onderzocht. Niemand heeft ooit de persoonlijkheden van verschillende generatieleden vergeleken en gekeken hoe een karakter veranderd naargelang de leeftijd”, vertelt William Chopik, professor psychologie aan de Michigan State University (MSU) en hoofdauteur van de studie.

Wat als je ouder wordt?

Om dat op te lossen, verzamelde Chopik de data van 747 mensen die meer dan 60 jaar gevolgd werden. Tijdens die periode keek de wetenschapper naar 3 factoren die geassocieerd worden met narcisme: vol zijn van jezelf of een dikke nek hebben, overgevoelig zijn of niet tegen kritiek kunnen, en autonomie of hoge ambities koesteren.

Als je ouder wordt, nemen die eerste 2 factoren af. Alleen de derde factor neemt toe met de leeftijd. “Als we opgroeien, maken we dingen mee die ons leven door elkaar schudden. Hierdoor zijn we vaak geneigd om onze narcistische eigenschappen bij te schaven”, verklaart de psycholoog. Denk aan een nieuwe job, een nieuwe relatie, een gezin stichten ... “Zulke zaken helpen mensen te beseffen dat de wereld niet rond hen draait.”

Chopik: “Narcisten staan niet open voor kritiek. Maar vroeg of laat worden we allemaal gedwongen om een keer om te gaan met feedback. Als je ontslagen wordt bijvoorbeeld, of gedumpt. Dan besef je plots: ik ben toch niet zo geweldig als ik dacht.”

Wat met de verschillende generaties?

Vooral verrassend is dat babyboomers op jonge leeftijd overgevoeliger zijn dan millennials op diezelfde leeftijd. “Ze zijn ook een tikje meer zelfingenomen en zullen sneller hun mening opdringen aan anderen”, stelt Chopik nog. Kortom, de narcistische factoren evolueren op dezelfde manier, maar het startpunt ligt blijkbaar toch anders bij verschillende generaties. Het beeld van de egoïstische borstkloppende millennial mag dus bijgesteld worden.