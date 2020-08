Zijn je geliefden een beetje down? Zo laat je ze met weinig woorden beter voelen

Psycho Een tweede golf verteren nadat we even van onze vrijheid konden proeven? Dat voelt voor velen aan als een mentale klap. Daarom is positieve communicatie belangrijker dan ooit. Charisma-expert Luc Cipers geeft tips om vrienden, familieleden en collega’s te ondersteunen en een fijn gevoel te geven. “Houd 60 à 70 procent van de tijd oogcontact. Dat vinden mensen fijn.”

Wie had ooit gedacht dat 2020 zo’n pittig jaar ging zijn? Ondertussen zitten we al enkele maanden opgescheept met de coronacrisis en het einde is nog lang niet in zicht. Integendeel: onlangs werden onze sociale bubbels opnieuw verkleind. Een flinke mentale opdoffer, zegt Luc Cipers. Hij is trainer, zelfvertrouwencoach en auteur van het boek ‘De Obama-factor’. “Door het verstrengen van de maatregelen hebben we minder betekenisvolle sociale interacties. Wel bellen, chatten en videocallen we opnieuw vaker. Maar hoewel dat goede alternatieven zijn voor een gesprek, hebben ze niet hetzelfde deugddoende effect.”

“Daar komt nog eens bij dat als we afspreken, we elkaar in de meeste gevallen niet kunnen vastpakken. Dat is jammer, want door het gebrek aan fysiek contact voelen veel mensen zich slechter.” Kortom, een opkikker kunnen we allemaal gebruiken. En gelukkig kost dat niet veel moeite, meent Cipers. “Met een klein, subtiel gebaar kan je iemand anders een goed gevoel geven.”

Stel de juiste vragen

Volgens de coach kan je op verschillende manieren tonen dat je iemand op prijs stelt. Verbaal en non-verbaal. “Het is belangrijk om na te denken over de vragen die je stelt. Daaruit moet namelijk blijken dat je zijn of haar input waardeert. ‘Hoe zie jij dit? Wat zou je in mijn plaats doen? Wat denk je dat er moet gebeuren?’ Door oprecht te polsen naar iemand z'n mening, geef je het zelfvertrouwen van je gesprekspartner een duwtje.”

“Een klassieker: open vragen zijn beter dan gesloten vragen”, zegt Cipers. “Iemand die veel gesloten vragen stelt, wil meestal gewoon z’n eigen standpunt aftoetsen. Zo is er een groot verschil tussen: ‘Waarom vind je iets vervelend?’ en ‘Vind je het ook zo vervelend dat ...?’. In het tweede geval ben je niet benieuwd naar de mening van je gesprekspartner. Je geeft simpelweg je eigen opinie en checkt of de ander er ook zo over denkt.”

Non-verbale communicatie

Cipers: “Op non-verbaal vlak kan je ook een paar basics in je achterhoofd houden. Eentje is voldoende in elkaars ogen kijken. Onderzoek heeft uitgewezen dat we het fijn vinden als we 60 à 70 procent van de tijd oogcontact hebben. Doe je het meer? Dan voelen we ons ongemakkelijk bij dat staren. Wie het minder doet, geeft de indruk dat het gesprek niet boeiend is of dat andere dingen interessanter zijn.”

Vermijd de zogenoemde ‘Hillary Clinton-smile’ waarbij je mond lacht, maar je ogen niet Trainer en coach Luc Cipers

“Daarnaast is de glimlach een universeel teken dat iemand zich in z’n nopjes voelt. Bij goede vrienden ga je vanzelf aan het glimlachen. Maar ook wanneer een gesprek moeizamer verloopt, kan een lach helpen om de communicatie te versoepelen. Ook niet onbelangrijk: glimlach wanneer je het meent. Oprechtheid kan je niet faken. Dan krijg je de vreemde ‘Hillary Clinton-smile’: de mond lacht wel, maar de ogen niet.”

Nog een gouden regel is dat een open lichaamshouding beter overkomt dan een gesloten houding. “Geen zorgen, je mag gerust je benen kruisen. Zeker als je aan een tafel of op een terrasje zit. Maar als je ook nog eens de armen kruist, je romp afwendt en wegkijkt, dan schreeuwt heel je lichaam desinteresse uit.”

Positieve feedback

Om anderen beter te laten voelen, hoef je dus geen zelfverklaarde therapeut te zijn. Interesse tonen en duidelijk laten blijken is meer dan genoeg. Ook lof is een uitstekende motivator. “Daar moet je niet zuinig mee zijn", stelt Cipers. “Probeer elke dag iets positief te zeggen tegen een ander. Dat is een haalbare kaart en goed voor jezelf, want hoe vaker je een pluim uitdeelt, des te vaker je er eentje terugkrijgt.” Volgens de coach zijn er drie manieren om positieve feedback te geven.

1. De vluchtige schouderklop

“‘Prima. Goed gedaan. Dankjewel.’ Dat zijn figuurlijke schouderklopjes. Je spreekt een korte waardering uit voor wat iemand gedaan of gezegd heeft en het is de meest simpele manier om iemands zelfvertrouwen te versterken. Heeft je lief bijvoorbeeld een keukenkast herschikt? Laat dan op deze manier je appreciatie blijken."

2. Het compliment

“Soms voelt een figuurlijk schouderklopje te gratuit. Dan kan je in detail benoemen wat je waardeert. Stel: je collega heeft net een fijne presentatie gegeven, waar hij drie uur aan gewerkt heeft. Dan kan je uitgebreider reageren. ‘Dankjewel, ik heb genoten van je presentatie. Het was leerrijk en ik vond het fijn hoe je de overgang maakte van onderwerp A naar B.’”

3. De upgrade

“Hierbij formuleer je geen positieve feedback op wat iemand gedaan heeft, maar op wie die persoon is. Je gaat hem of haar op een voetstuk plaatsen. Zo’n upgrade is wat diepgaander en kan mensen erg in hun ziel raken. Onlangs heb ik iemand leren kennen waar ik onmiddellijk een klik mee had, en hij vertelde dat ik erg sympathiek overkwam. Dat is iets kleins, maar ontzettend leuk om te horen.”

