Zijn binaural beats een wondermiddel tegen stress en concentratieproblemen? “Je kan het fenomeen niet meer wegzetten als nonsens”

Psycho Last van slaapgebrek, stress of concentratieverlies? Zeker tijdens examens kunnen dat flinke boosdoeners zijn. Maar wat als we je vertellen dat tonen op bepaalde frequenties kunnen helpen? De Vlaamse neuroloog Steven Laureys en drie ervaringsdeskundigen leggen het effect van binaural beats uit.

Binaural beats: grote kans dat er niet meteen een belletje gaat rinkelen. Simpel gezegd zijn het geluidstracks die twee tonen met een iets verschillende geluidsfrequentie afspelen, voor elk oor één. Dat kan bijvoorbeeld 172 en 160 hertz zijn. Van het verschil daartussen zouden je hersenen een derde toon produceren (in dit geval 12 hertz), wat een gunstig effect zou hebben op je brein.

Dit verschijnsel werd al in 1839 ontdekt door fysicus en meteoroloog Heinrich Wilhelm Dove, maar kreeg in 1973 pas echt aandacht toen biofysicus Gerald Oster er in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific American over schreef. Voor elk ‘probleem’ bestaat zo’n tussentoon of beat: de zogeheten beta-beats zitten tussen de 13 en 30 hertz en helpen bij angst en stress, alpha-beats zitten tussen de 8 en 12 hertz en zijn ideaal voor concentratie en focus, terwijl theta-beats (tussen de 4 en 7 hertz) en delta-beats (0,5 tot 3 hertz) zouden zorgen voor een diepe ontspanning.

We zetten enkele stellingen op een rij:

STELLING 1: Binaural beats zijn dé oplossing voor iedereen die worstelt met stress, gebrek aan focus of slaapgebrek.

“Dat is wat overdreven, maar het heeft veel potentie’’, zegt neuroloog Steven Laureys, die onder meer voor de Universiteit van Luik werkt en veel onderzoek doet naar de werking van het brein. “Er zijn signalen dat de beats helpen angsten te verminderen en mogelijk zelfs een pijnstillend effect hebben.’’



Voor Nele Odeur (41) waren binaural beats twee jaar geleden een grote ontdekking. “Ik zat in een stressvolle periode en kon me moeilijk concentreren op mijn werk’’, vertelt ze. Via een kennis hoorde ze over binaural beats. Ze klikte meteen de eerste video op YouTube aan. “Voor mijn werk moet ik bijvoorbeeld cursussen samenstellen over de praktische toepassingen van kruiden. Dat sleepte altijd erg lang aan, ik kon moeilijk focus houden. Als ik nu binaural beats opzet, vind je me vier uur later nog altijd op dezelfde plek, in diepe concentratie. Ik ben echt verrast hoe goed het werkt voor mij.’’



Is dat echt het effect van de wondergeluiden in de koptelefoon? “Dat is lastig te zeggen’’, meent de neuroloog. “Want je kiest er bewust voor om rustig te werken, en daardoor kan er een placebo-effect ontstaan. Daarom denk ik ook dat je binaural beats niet als de magische truc moet zien. Het is vooral een mooi hulpmiddel.’’

STELLING 2: Je kunt zonder risico’s uitproberen of je iets hebt aan de beats.

“Gevaarlijk is het niet, maar bij een medisch probleem moet je wel een professionele hulpverlener opzoeken’’, adviseert Laureys. Verder kunnen mensen wat hem betreft gewoon experimenteren met de geluiden.

Coach Madelon Vermeij (28) heeft er net als Nele Odeur veel baat bij. Enkele jaren geleden had ze moeite met in slaap vallen. "Via een kennis hoorde ik over de tonen en toen ben ik online gaan zoeken. Ik kan niet goed uitleggen hoe het werkt, maar het helpt me. Inmiddels luister ik ernaar als ik wil slapen, of als ik me wil concentreren.’’

Amrita Joerawan (37) is net zo enthousiast. Ze begon er ooit mee toen ze als human resources-directeur de hele wereld rondreisde. “Ik werkte zes dagen per week en werd steeds vermoeider. Zelfs van een paar vrije dagen kon ik niet meer opladen. Op een zeker moment lukte het niet meer om gefocust te werken.’’

Op internet zocht Joerawan naar mogelijkheden om meer focus te vinden. “Ik kwam artikels over binaural beats tegen en heb gewoon zo’n bestand aangeklikt. Al snel merkte ik dat ik minder vermoeid werd tijdens mijn werk. Inmiddels ben ik eigenaar van een consultingbureau en werk ik misschien nog wel meer uren, maar door de beats voelt dat niet zo.’’



STELLING 3: Binaural beats werken bij iedereen.

“Over de werking van binaural beats kunnen we nog niets met zekerheid zeggen”, stelt Laureys. “De onderzoeken zijn tot nog toe te kleinschalig.’’ In zijn ‘No-nonsense meditatieboek’ schrijft hij over de effecten van meditatie. Hij vindt dat binaural beats daar goed bij passen. “Je doet een beroep op beide oren, dat is interessante mentale gymnastiek. Dat kan zorgen voor meer ontspanning.’’



Amrita Joerawan raadt beginners aan om op om Spotify of YouTube een binaural beat te zoeken die past bij wat ze willen aanpakken.

STELLING 4: Binaural beats zijn een hype die vanzelf wel weer overwaait.

“Door al het onderzoek dat is gedaan, kun je het fenomeen zeker niet meer wegzetten als nonsens’’, vindt Steven Laureys. “Grootschalig onderzoek zal binaural beats juist bekender maken en wellicht meer mensen helpen. Dat het gratis is en makkelijk verkrijgbaar is een groot voordeel.’’

Waar vind je de beats ?

Op YouTube en Spotify vind je binaural beats in alle soorten en maten. Voeg altijd het doel (focus, ontspanning, slaap) toe aan je zoekterm. Vaak is er meditatieve muziek overheen gezet. Het is een kwestie van smaak welke beats jij als luisteraar prettig vindt. Bekende apps op dit gebied zijn Atmosphere, Brainwaves en Meditation Moments.