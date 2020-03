Zie je je fouten niet? Zo vind je je blinde vlek

Weet je nog toen je jaren geleden faalde voor je rijexamen? Je voelt nu waarschijnlijk de woede van toen weer opkomen: dat was helemaal niet jouw schuld! De examinator was gewoon onredelijk. En op de koop toe had je ook nog eens de moeilijkste route uitgeloot! Als een ander je zoiets vertelt, zal je stiekem met je ogen draaien en gniffelen. ‘Zal wel!’ Maar als het bij jou misloopt, moet de schuld wel bij iets of iemand anders liggen. Hoogleraar sociale psychologie Roos Vonk legt uit hoe dat komt. “We voelen of beseffen het niet, maar in feite zien we onze eigen prestaties, vaardigheden en eigenschappen door een roze bril. Die irrationele zelfoverschatting hebben we te danken aan ons psychologische immuunsysteem: de onbewuste neiging om informatie over jezelf zodanig te selecteren en verdraaien dat er een flatterend beeld ontstaat. Bovendien poetst deze spindoctor de onaangename elementen handig weg. Daardoor ontstaat er zoiets als blinde vlekken voor de eigen gebreken en tekortkomingen.”

Zorgvuldig verdraaien

In onze hersenen zit dus een soort automatische egoknop die constant aanstaat. Begaan we een fout, dan komt ons brein met allerlei strategieën op de proppen om ons eigen aandeel te minimaliseren en dat van anderen te maximaliseren. Alleen: dat gebeurt onbewust. “Daardoor zullen mensen zich niet snel in deze theorie herkennen”, legt prof. Vonk uit. “Ze ontkennen meestal en halen daarbij begane blunders als argument aan. Dat bewijst evenwel niks, want voor elke gênante situatie of fout die jij je kan herinneren, heeft je brein er misschien wel drie zorgvuldig uitgewist of verdraaid.” Aha, dat is dus de reden waarom het zo lastig is om onze eigen kleine kantjes te zien. Denk maar aan het evaluatiegesprek dat je mogelijk net achter de rug hebt, en de jaarlijks terugkerende struggle om je verbeterpunten op te sommen. Of misschien vervloek je jezelf nu omdat je nog steeds niet aan die belangrijke opdracht begonnen bent: ook de schuld van het psychologische immuunsysteem.

“Zelfsabotage geeft je een –weliswaar verknipt – gevoel van controle. Je hebt nog liever een stevige grip op je eigen falen dan dat je je potentiële succes losjes in de hand hebt.” De blinde vlekken situeren zich overigens niet alleen op het individuele niveau. Ook op maatschappelijk vlak zijn we geneigd om de verantwoordelijkheid naar anderen door te schuiven: als het bijvoorbeeld over de klimaatverandering gaat, maken we er ons snel van af met smoesjes als ‘ik doe al genoeg, maar mijn buurman kan zijn auto best wat vaker laten staan’. Toch is de ene egotripper de andere niet volgens prof. Vonk. “Het ­effect is sterker bij mensen met een positief zelfbeeld. Op die manier beschermt het hen tegen negatieve gevoelens. Mensen die wat realistischer zijn, kampen vaak met een negatief zelfbeeld en depressie.”

Ik zie wat jij niet ziet

Doen we er dan wel goed aan om ons bewuster te worden van onze kleine kantjes? “Dat is een moeilijke vraag waarover we onder psychologen nog geen consensus gevonden hebben. De ene kant zegt van niet: zij argumenteren dat ons vertekende zelfbeeld ons juist beschermt tegen neerslachtigheid en depressie. Zelf behoor ik tot het andere kamp: als we onze gebreken niet in beeld hebben, kunnen we niet uit onze fouten leren. Feedback over onze blinde vlekken zullen we dan ook als onterechte kritiek ervaren. Commentaar is bovendien voor ons psychologische immuunsysteem wat een rode lap voor een stier is: het maakt ons vijandig. In die zin staat het je verbinding met anderen in de weg.”

Het grote probleem van blinde vlekken zit al in de term zelf vervat: we zien ze niet. Dat maakt het moeilijk om ze bij onszelf te identificeren, of om over die van anderen te communiceren. “Als je tegen een vriendin botweg zegt dat ze te veel over zichzelf praat, dan krijgen jullie gegarandeerd ruzie: zij zal namelijk meteen in de verdediging schieten. Om die reden is kritiek geven een vak apart. Ik adviseer om je ergernis als ik-boodschap te verpakken. Maak het ook zo concreet mogelijk: ‘Gisterenavond was je aan het babbelen over je promotie. Ik vind het echt heel fijn dat je waardering krijgt op je werk en ik ben trots op je. Maar ik vond het wel wat jammer dat het de hele avond over jou ging. Dat geeft me toch het gevoel dat ik niet zo belangrijk ben.’ Als je iemand wil aanspreken op zijn of haar blinde vlek, moet je vooral eerst goed bij jezelf te rade gaan en onderzoeken waarom iemands gedrag je precies zo raakt.”

Dim de egoknop

Zelfs al zie je ze niet, toch kan je aan je eigen blinde vlekken werken. Je egoknop valt niet uit te zetten. Maar je kan hem wel dimmen. Paradoxaal genoeg doe je dat door gewoon wat liever te zijn voor jezelf. “Een eerste methode: draai de knop van de zelfcompassie open. In tijden waarin we vooral streven naar zelfwaardering – ik wil de aardigste, slimste en mooiste zijn – is gewoon mogen zijn zoals je bent een echte verademing. Zelfwaardering schrijft voor dat je altijd maar beter moet worden, dat de cijfers op je rapport altijd maar hoger moeten zijn. Bij zelfcompassie gaat het erom dat je dat hele rapport overboord gooit, net als zelfkritiek: je oordeelt niet meer over jezelf in termen van goed of fout. Dan heb je geen reden meer om wat misging te ontkennen of te verdoezelen. Uit onderzoek blijkt dat mensen na een zelfcompassieoefening ­makkelijker hun fouten kunnen erkennen, minder in het ­defensief schieten en beter kunnen relativeren.”

Kritiek pareren

Een hieraan verwante benadering is mindfulness. “Registreer wat er precies in je hoofd gebeurt wanneer je kritiek krijgt: de alarmbellen gaan af, je spindoctor gaat op zoek naar allerlei excuses en jij voelt je witheet worden van woede. Kortom, je hele lijf spant zich in om de kritiek te pareren. Door wat afstand te nemen, te reflecteren over je reactie en eerlijk naar je gedachten te kijken, wordt de werking van het psychologische immuunsysteem zichtbaar. Je gaat beseffen dat je beeld van de werkelijkheid gekleurd is door de bril waardoor je kijkt. Je mag dus niet zomaar alles wat je denkt voor waar aannemen.” Ten slotte: kijk naar jezelf zoals je naar anderen kijkt. Kijk naar wat je doet, niet naar wat je denkt, vindt, gelooft of bedoelt. Zo kom je tot een eerlijker beeld van jezelf. “Als je weer eens het idee hebt dat het jouw schuld niet is, bedenk dan wat je zou vinden als iemand anders precies hetzelfde zei. Het dieet van je buurvrouw dat al tien jaar op rij mislukt omdat ze ­gewoon geen tijd heeft om gezond te koken of te sporten? Zal wel: ze heeft gewoon geen zin. En jij ook niet, geef maar toe.”

Breng je blinde vlekken in kaart

‘Uiterlijk verblindt, terwijl woorden verraden’, aldus ­auteur Oscar Wilde. Dat geldt ook voor blinde vlekken. Noteer vijf woorden die jouw karakter beschrijven. Vraag negen mensen – drie familieleden, drie collega’s en drie vrienden – om hetzelfde te doen. Vergelijk de antwoorden.

1. Welke gelijkenissen zijn er? En welke verschillen?

2. Welke dingen vind je leuk aan jezelf, maar zien anderen niet?

3. Zijn er karaktertrekken die jij leuk vindt, maar anderen niet?

4. Op welke manier verschillen de meningen van de respondenten? Op welke manier gedraag je

je mogelijk anders in verschillende contexten?

5. Welke eigenschappen verbaasden je? Waarom?