Exclusief voor abonnees Zeuren, klagen en boos zijn is slecht voor je gezondheid. Hoe raak je ervan af? Lynn Guillaume

31 maart 2019

09u23 0 Psycho Geen gezeur. Een hele maand lang. Ook niet over die monsterfile. Het is een nobel streven van de actie ‘30 dagen zonder klagen’ die start op 1 april. Maar wat doen boosheid en zeuren eigenlijk met een mens? NINA vraagt het aan drie experts.

Leo Bormans: geluksexpert en auteur

“Net als positieve emoties horen negatieve gevoelens zoals angst, verdriet en boosheid bij het leven. Praten over wat ons bang of droevig maakt, lukt meestal, terwijl dat met boosheid moeilijker ligt. ‘Je moet minder kwaad zijn’, klinkt het vaak. We hebben in onze maatschappij simpelweg niet geleerd hoe met boosheid om te gaan.”

“Zeurende, boze mensen zijn angstig. Ze voelen zich bedreigd en zoeken iets of iemand om hun woede op bot te vieren. Hoewel onze maatschappij veiliger is dan ooit, waren we nog nooit zo bang. En hoe banger, hoe bozer. Een andere verklaring ligt in ons verwachtingspatroon. We willen almaar meer: geen feestje, maar een knalparty. Geen eenvoudige uitstap, maar een onvergetelijke trip. Iets om op sociale media mee uit te pakken. Maar die torenhoge verwachtingen stemmen dikwijls niet overeen met de realiteit. Het leven is nu eenmaal niet altijd fantastisch. Al die teleurstellingen vormen een ideale voedingsbodem voor meer boosheid. Ook zogezegde ‘domheid’ ergert ons. We bestempelen anderen vaak als dom, maar vergeten eigen zwaktes weleens.”

