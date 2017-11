Zet gerust nu al je kerstboom, het maakt je volgens de wetenschap gelukkiger ND

10u48

Bron: Today 419 Arun Kuchibhotla / Unsplash Psycho Kriebelt het al om die kerstverlichting van de zolder te halen? Laat je gerust helemaal gaan, want de wetenschap argumenteert waarom het een goed idee is. Nu al beginnen met je kerstboom te versieren zou je gelukkiger maken, volgens psychologen.

Wie een opkikker nodig heeft tijdens op gure herfstdagen, kan met een gerust gemoed de kerstverlichting al bovenhalen. "Het zorgt voor een neurologische verandering in je brein waar je gelukkig van wordt," tipt psychologe Deborah Serani aan Today. "Alles wat je even uit je normale routine haalt, prikkelt je zintuigen. Die meten dan of die verandering leuk is of niet. De kerstboom versieren zal je een boost van dopamine bezorgen, het hormoon dat je een goed gevoel bezorgt."

Nostalgie en kleurentherapie

"Kerstmis is voor velen een magische periode, een periode van onschuldigheid en plezier," verklaart Serani die humeurboost. Er is dus een nostalgische factor in het spel. Maar daarnaast wakkeren ook de lichtjes en kleuren onze gelukshormonen aan. Chromoptherapie - ook wel kleurentherapie genoemd - zou hierbij kunnen spelen, wat je meer energie geeft en blijer maakt. En er is zelfs een nieuwe tak binnen de wetenschap, de neuro-architectuur, die onderzoekt hoe dingen uit onze omgeving ons een blij gevoel kunnen bezorgen.

Slechte jeugdherinneringen

Heb je goede herinneringen aan je kindertijd, dan zal je met plezier die fijne periode oproepen door al vroeg te beginnen met je kerstboom te zetten. Maar er is ook een keerzijde aan het verhaal. Doet de kerstperiode je denken aan een niet zo fijne kindertijd, dan heb je misschien eerder een hekel aan al die bomen en versiering die nu al in het straatbeeld te zien zijn. Is dat het geval? Probeer dan van kerst een nieuwe traditie te maken voor jezelf, tipt geluksexperte Elizabeth Lombardo. "Ga op vakantie, kijk samen een film met de familie of doe aan vrijwilligerswerk. Zo koppel je op den duur kerst aan andere, leukere dingen dan die niet zo leuke kindertijd."