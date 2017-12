Zelfvertrouwen kan je leren (en wel zo) SV

16u03

Bron: Independent 4 Thinkstock Psycho "Ik wou dat ik niet zoveel zelfvertrouwen had," zei niemand ooit. Zelfverzekerdheid is iets dat bij de meesten onder ons nog wat werk nodig heeft. Ook wel eens gezucht en jezelf vervolgens in zelfmedelijden gewenteld? Wel, dat is voortaan geen excuus meer.

Natuurlijk betekent zelfvertrouwen niet dat je als een arrogante etter overal en altijd je gelijk moet halen. Maar van een klein beetje meer zelfvertrouwen is nog nooit iemand doodgegaan. Dus zie hier, onze tips:

Geloof in jezelf

Het klinkt cliché, maar zo werkt het wel: geloof in jezelf. Als jij zelf niet gelooft wat je op die meeting wil verkondigen, wie dan wel? Stop met aan jezelf te twijfelen: als je ergens zeker van bent, dan is daar vast wel een reden voor. Wanneer jij op je eigen kennis en expertise vertrouwt, zal je zien dat anderen al snel hetzelfde zullen doen.

Een groot onderdeel van in jezelf geloven, is natuurlijk jezelf kennen. Wat zijn jouw sterktes? En waar weet je dan weer minder over? Heb je er zelf geen idee van? Ga dan eens te rade bij mensen die je goed kennen. Dat kunnen collega's zijn, maar ook vrienden en familie zijn een schat aan informatie over jezelf.

Leer van je innerlijke idioot houden

Een laag zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen heeft vaak te maken met de eeuwige strijd om waardig door het leven te gaan. We willen dat anderen ons graag hebben en respecteren. En dat gaat nu eenmaal niet als je vol op je gezicht gaat in de kantine. We vragen ons dan ook continu af: "Wat als ik iets doe waardoor ik dom lijk? Wat zullen mensen van me zeggen?"

De waarheid is dat anderen daar nauwelijks van wakker liggen. We zijn allemaal bang om voor paal te staan, hoewel we het zelf zelden erg vinden wanneer iemand anders (per ongeluk) iets doms doet of zegt. Wees dus zeker niet bang om af en toe een risico te nemen, de kans dat iemand je er later op zal afrekenen, is minimaal.

Neem een goede houding aan

Je lichaamstaal zegt heel wat over je persoonlijkheid. Meer nog: het kan ook heel wat verdoezelen. Zoals dat onzekere kantje. Volgens psychologe Amy Cuddy zijn er bepaalde 'power poses' die ervoor zorgen dat je meer ruimte inneemt, waardoor de hormonen in je hersenen aan het werk gaan en je je zelfverzekerder zal voelen. Eén van die poses is 'wonder woman', waarbij je de voeten op schouderbreedte zet, en je handen op je heupen laat rusten.

Ga vooral niet ineenkrimpen. Wanneer je je schouders intrekt en je jezelf kleiner maakt, zie je er angstig en onzeker uit, en zal je je ook zo voelen.