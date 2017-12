Zegt iemand 'danku, heel leuk!', dan is hij waarschijnlijk niet blij met een cadeau ND

Bron: Metro UK 0 thinkstock Psycho Acteren is niet voor niets een kunst waar theateropleidingen voor bestaan. Vandaar dat we het vreselijk moeilijk vinden om geloofwaardig enthousiast te reageren op een kerstcadeau dat stiekem een teleurstelling is. Wil je toch een poging tot perfect gespeelde dankbaarheid wagen? Mijd dan vooral deze clichématige zinnetjes.

Alsof een geschikt kerstcadeau vinden voor iemand nog niet erg genoeg is qua mentale uitputtingsslag. Een gekregen cadeau openmaken is zo mogelijk een nog grotere psychologische beproeving, want hoe moeilijk is het om blijdschap geloofwaardig te veinzen? Iets over gekregen paarden niet in bekken kijken, maar vooral ook de gever niet kwetsen. Dat flitst net na het uitpakken paniekerig door je hoofd, wanneer onmiskenbaar duidelijk wordt dat je wéér een paar 'leuke' sokken hebt gekregen.

Gevolg: een vaak net iets té enthousiaste reactie die niet geloofwaardig overkomt, zo blijkt. Braun ondervroeg 2.000 Britten om te achterhalen wat zij zeggen als ze een cadeautje in ontvangst nemen dat ze niet echt leuk vinden. Blijkbaar zijn we allemaal stuntelig in het krampachtig willen faken van onze blijdschap, want dezelfde clichés keren regelmatig terug. Met stip op één: "dankjewel, heel leuk!", op de voet gevolgd door "dit is erg handig!. Ook "wat een leuke verrassing" staat in de top drie.

Zo ziet het hele lijstje eruit:

- Danku, heel leuk!

- Dit is echt handig

- Dankjewel, ik had het bijna zelf gekocht

- Wat een leuke verrassing!

- Dit had je echt niet moeten doen

- Dit is zo leuk, ik kan het overal voor gebruiken

- Leuk, waar heb je het gekocht?

- Origineel cadeau

- Lief dat je aan mij gedacht hebt

- Wow, niet te geloven dat je mijn smaak zo goed kent!

Griezelig herkenbaar en nu helemaal cadeaustress gekregen? De wetenschap biedt hulp: investeer eens in een cadeau waarbij jullie samen iets leuks gaan doen, zoals concerttickets of een dagje uit. Onderzoek heeft aangetoond dat we daar gelukkiger door worden. En je geeft jezelf er ook nog eens een cadeautje mee.