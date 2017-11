Zeg jij deze drie woorden vaak? Dan ben je wellicht gestrest Charlotte Dierckx

16u13

Bron: Huffington Post 4 Unsplash Psycho Stress uit zich in allerlei symptomen op zowel lichamelijk als psychisch vlak. Een studie aan de Universiteit van Arizona toont aan dat stress symptomen soms verscholen zitten in een klein hoekje. Gebruik jij vaak de woorden 'zo', 'echt' en 'heel'? Dan ben je wellicht gestrest.

Zelfs wanneer jij denkt alles onder controle te hebben, kan je onderbewustzijn al aangeven wanneer je gestrest bent. De manier waarop je spreekt, meer bepaald je woordkeuze, zou volgens onderzoek kunnen onthullen dat je lichaam en geest onder druk staan.

Om te achterhalen hoe stress tot uiting komt in taal, analyseerden onderzoekers het spraakpatroon van 143 vrijwilligers van wie gedurende twee dagen alle gesprekken werden opgenomen.

Uit die audio-opnames, geanalyseerd door Universiteit van Arizona, blijkt dat mensen met stress tijdens het spreken meer gebruik maken van bijwoorden als 'zo', 'heel' en 'echt'. Ook werd vastgesteld dat gestreste mensen over het algemeen minder geneigd zijn om derde persoon meervoudsvormen te gebruiken, zoals 'zij' of 'hun'. Dat zou komen omdat we minder snel over anderen nadenken wanneer we ons persoonlijk bedreigd voelen in stressvolle situaties.