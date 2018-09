Zeg eens sorry: zo maak je de gepaste excuses Margo Verhasselt

27 september 2018

16u02

Bron: TIME 2 Psycho Hoe zeg je sorry nadat je iets pijnlijks gedaan hebt? Excuses maken voor een persoon die je pijn deed is niet altijd evident, in tegendeel. Een goede verontschuldiging bevat 6 onderdelen, dat toont een studie aan.

De studie die gepubliceerd werd in Negotiation and Conflict Management Research stelt dat goede excuses 6 onderdelen bevatten:

- Spijt

- Uitleg wat misliep

- Tonen dat je de schuld op jou neemt

- Tonen dat je tot inkeer kwam

- Een oplossing

- Vraag om vergeving

Maar dat houdt nog geen rekening met de persoon tegen wie je het hebt. Dr. Jennifer Thomas, psycholoog, ging op onderzoek samen met Dr. Gary Chapman. Samen ontdekte zij dat er vijf verschillende manieren zijn om sorry te zeggen: spijt uitdrukken, verantwoordelijkheid nemen, tegemoetkomen, een oplossing geven en vergeving vragen.

"Excuses hangen echt af van persoon tot persoon. Het heeft allemaal te maken met de manier waarop zij sorry zeggen. Ik heb ontdekt dat ''ik weet dat ik fout ben en het spijt me,'' voor zo'n 77% van de mensen genoeg is," legt Thomas uit aan TIME. "Maar de andere 23% wacht nog op andere excuses en juist daarom zijn we op de proppen gekomen met deze theorie."

Verontschuldigingen hangen af van de persoon waarmee je praat. Experts geven hun tips.

Excuses aanbieden aan een geliefde

"Emotioneel verbonden blijven is belangrijk om een gezonde relatie te kunnen onderhouden", stelt Amy Morin, psychotherapeut. "Het is dan ook erg belangrijk dat je spijt toont en vraagt om vergeving. Steek de schuld niet op een ander en laat uitspraken zoals: "Het is jammer dat jij je zo voelt", achterwege. Wat je beter zegt, is: "Het spijt me dat ik mijn stem verhief", zo toon je aan dat je je bewust bent van je daden."

Daarnaast is het volgens Thomas belangrijk dat je aan je partner toont dat je toegewijd bent. "Als je een romantische relatie hebt, is het belangrijk dat je toont dat je ervoor gaat", legt ze uit. Dit doe je best met de vierde manier om sorry te zeggen, een oplossing voorstellen. Leg uit aan jouw partner hoe je de dingen in het vervolg gaat aanpakken, zo toon je aan dat je nadenkt over jullie toekomst samen.

Excuses aanbieden aan een collega

De toekomst is belangrijk wanneer je elke dag samen doorbrengt op het werk, maar de aanpak is anders dan bij een partner. "Het belangrijkste woord tussen collega's is vertrouwen", stelt Thomas. Een collega moet er zeker van zijn dat je hun reputatie niet zal schaden. Om dit duidelijk te maken kan je volgens haar dan ook best gebruik maken van de meest populaire excuus-technieken: 40% van de mensen wil horen dat jij in fout was, de andere 40% wil horen dat het je spijt. Wanneer je deze twee combineert, heb je een verontschuldiging waar 80% van de mensen tevreden mee is.

Morin wijst er dan weer op dat je een geschil met een collega best tussen jullie twee houdt. "Probeer niet iedereen te betrekken bij de situatie. Steek de schuld niet op de baas, op het bedrijf of op andere leden van het team."

Excuses aanbieden aan een vriend

Wanneer je sorry zegt tegen een vriend, is het belangrijk dat je de brokken lijmt. "Je kan nooit ongedaan maken wat je misdeed, maar je kan wel iets doen wat toont dat je de vriendschap belangrijk vindt, en dat je het de moeite vindt om te doen wat nodig is om het weer goed te maken", vertelt Morin.

Begin met aan je vriend te vertellen hoe belangrijk de vriendschap voor jou is. Daarnaast moet je ook echt je fout toegeven.

Excuses aanbieden aan een ouder

Mensen zoeken vaak drie typische uitvluchten wanneer ze het goed proberen maken met iemand: ze steken de schuld op iemand anders, ze zoeken een reden waarom of ze ontkennen wat ze gedaan hebben.

"Ik denk dat mensen steeds opnieuw de fout maken om een uitvlucht te zoeken wanneer ze hun excuses aanbieden aan hun ouders, ze denken ook vaak dat dat genoeg is", legt de psychologe uit. Ze raadt aan om de vijf technieken samen te gooien en niet in discussie te gaan.

"Zeg iets à la "het spijt me dat ik niet ben gekomen ook al had ik beloofd dat ik dat wel ging doen. Ik weet dat het belangrijk was voor jou. Ik hoop echt dat je het mij kan vergeven." Dan moet je aan je gedrag laten zien dat je ook echt spijt hebt."

Excuses aanbieden aan een kind:

Ja, excuses zijn ook belangrijk voor kinderen. Ze willen vaak dezelfde dingen horen als volwassenen. "Tonen dat je spijt hebt, is een goede manier om sorry te zeggen tegen een kind", legt Morin uit. "Gebruik uitdrukkingen zoals: "ik vind het echt heel erg dat ik je moet teleurstellen" of "ik ben kwaad op mezelf omdat ik het verpest heb". Maak dan duidelijk dat je het in het vervolg niet meer zal doen. Je kind kan veel leren uit deze gesprekken.

Wat je niet mag doen wanneer je excuses aanbiedt aan een kind: verwachten dat het kind sowieso ook sorry terugzegt. Je verontschuldiging moet sterk genoeg zijn, je hebt geen antwoord nodig.

Excuses aanbieden aan een broer of zus

Broers en zussen, de ruzies zijn vaak oneindig. Maar volgens Thomas is een simpele 'het spijt me' vaak al genoeg. "Zo maak je duidelijk dat je hen geen schuld geeft, een excuus zoekt of iets ontkent."

Je excuses aanbieden aan een broer of zus toont respect. Haal geen oude koeien uit de gracht. Het heeft geen zin om boven te halen hoe vaak jouw zus je al gekwetst heeft, dat maakt het alleen maar erger.