Zangeres Demi Lovato eerlijk over haar eetstoornis: "Ik ben er continu mee bezig"

08u23 0 "What's wrong with being confident?", vroeg Demi Lovato zich vorig jaar nog luidkeels op onze radio af. Nu blijkt dat de zangeres vooral zelf erg onzeker was, over haar carrière, haar voorbeeldrol, en vooral: haar lichaam.

Ondertussen staat de zangeres een stuk zekerder in haar schoenen, en is ze heel open over de woelige periode die ze doormaakte. In haar gloednieuwe YouTube documentaire 'Simply Complicated' vertelt ze zonder schroom over haar leven, de lessen die ze leerde en gaat ze geen enkel taboe uit de weg: haar mentale ziekte, de verstoorde relatie met haar vader, haar verslavingen en eetstoornis passeren allemaal de revue.

Al op jonge leeftijd kampte Demi met verslavingen. Ze was erg jong toen ze met drugs begon, leed aan een bipolaire stoornis (een stemmingsstoornis, red.), maar was ook getalenteerd, knap én ze had geld. Een gevaarlijke combinatie in Hollywood. Ze noemt zichzelf dan ook het levende bewijs dat zelfs mensen die op het eerste zicht succesvol lijken, getroffen kunnen worden door verslavingen of depressie. Die openheid van de documentaire trekt ze ook door naar haar social media. Daar plaatste ze deze week een foto van zichzelf tijdens haar eetstoornis, naast een huidige foto, waar ze er gezond en zelfzeker uitziet. Haar boodschap?

Deze foto plaatste Demi Lovato op haar Instagram Stories

Zelf legt ze de verklaring bij haar gebroken hart. "Toen Wilmer (Valderrama, red.) en ik uit elkaar gingen, zocht ik troost in eten. Ik voelde me eenzaam, en dan is eten een snelle oplossing. Eten is nog steeds een van de grootste uitdagingen in mijn leven. Ik ben er nog altijd iedere dag mee bezig: Hoe moet mijn lichaam eruit zien? Wat ga ik straks eten? Wat zou ik liever eten? Wat had ik beter niet gegeten? - het is continu aanwezig. Ik ben regelmatig jaloers op mensen zonder eetstoornis, gewoon omdat mijn leven zoveel makkelijker zou zijn."

Demi Lovato en haar ex Wilmer Valderrama