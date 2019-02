Worden we echt gelukkiger van die eerste zonnestralen? Margot C. Pol en Margo Verhasselt

21 februari 2019

07u50

Bron: De Volkskrant 0 Psycho Ah, dat eerste glas wijn op een terras, een wandeling door de stad met je zonnebril op je neus en het licht op je snoet; daar wordt een mens toch oprecht gelukkig van? Maar welke invloed heeft het weer op je welbevinden? Hoe gelukkig wordt een mens écht van de zon?

Mooi weer doet iets met een mens. Althans, daar lijkt het toch op. In de zon maakt ons hormoonstelsel endorfine aan, wat zorgt voor energie, rust in het hoofd en een kortstondig goed gevoel. Is het ook nog warm, dan verwijden de bloedvaten zich met een ontspannen gevoel als gevolg. Geen wonder dat in 2008 uit Amerikaans onderzoek (Here Comes the Rain Again: Weather and the Intertemporal Substitution of Leisure) bleek dat mensen op een mooie dag gemiddeld een half uur minder lang op kantoor doorbrengen dan op een regenachtige dag. Onder invloed van lekker weer worden we bovendien minder kritisch voor zwakkere argumenten en nemen we minder weloverwogen beslissingen, toonde de Amerikaanse hoogleraar psychologie Gerald Clore al in 1994 aan.

Maar klopt dat juichende ‘can you feel the brand new day-gevoel’ als je op een mooie zomerdag de gordijnen opentrekt? Of zit dat gewoon tussen de oren?

“Het is niet zo dat je leven als geheel er beter van wordt”, zegt geluksprofessor Ruut Veenhoven van de Erasmus Universiteit. “Maar goed weer beïnvloedt wel je stemming van het moment. En dat effect is vooral sterk bij weersverandering.” Als de regen wegtrekt en de hemel openbreekt, bijvoorbeeld, kun je best even een euforisch gevoel ervaren. Grappig, eigenlijk, want hoe vaak zijn we in deze moderne wereld nu echt buiten? We bekijken het weer meestal veilig vanachter een ruit in plaats van er middenin te zitten.

Het is dan ook goed mogelijk dat die fijne associatie met goed weer nog uit oude tijden stamt, toen we sterker afhankelijk waren van het klimaat voor voedsel en veiligheid. Nu is het dagelijks leven veel minder afhankelijk van het klimaat, maar, denkt Veenhoven, het is goed mogelijk dat die echo van toen nog in onze cultuur doorwerkt. En dat we nog steeds zo graag over zon en regen praten, heeft niet alleen een sociale context, maar hangt ook samen met de onvoorspelbaarheid van het weer. Al is het niet meer van levensbelang, drijfnat thuiskomen van je werk is toch onaangenaam en erover praten creëert in elk geval een gevoel van beheersbaarheid, zegt sociaal-psycholoog Paul van Lange van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Valt er wetenschappelijk gezien dan tenminste iets te zeggen over de temperatuur die bijdraagt aan het hoogste geluk? Jawel: uit meerdere onderzoeken blijkt 22 graden Celsius ideaal te zijn, het is de meest stressloze temperatuur voor het menselijk lichaam. Niet te koud, niet te warm en dus de garantie voor optimale ontspanning. In tegenstelling tot wat we vaak denken, is een veel warmere omgeving voor de meeste mensen helemaal niet fijn: temperaturen boven de 30 graden schijnen zelfs hetzelfde negatieve gevoel van welbevinden te veroorzaken als een scheiding, blijkt uit een onderzoek uit 2013 van de econoom Marie Connolly, verbonden aan de universiteit van Québec.