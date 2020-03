Wie zijn die Vlamingen die ‘Blijf in uw kot’ niet begrijpen? Ze komen in alle maten en vormen

Psycho Honderden bekeuringen, dit weekend, voor stiekeme feestjes en barbecues. Wie zijn ze, de Vlamingen die 'blijf in uw kot' niet begrijpen? Cultuursocioloog Walter Weyns (UAntwerpen) ziet vijf verschillende profielen: de één kan niet tegen gezag, de ander kan niet alleen zijn, nog een ander verdraait de realiteit... Een blik in het hoofd van de hardleersen.

De onverbeterlijke levensgenieters

Weyns: "Dit zijn de mensen die nu zeggen: 'We mogen toch nog wel léven, zeker?' Goed voorbeeld is het statement van de burgemeester in Izegem, die een buurtfeest verklaarde met 'je moet wat verstrooiing brengen in deze moeilijke tijd'. Mogelijks hielden mensen genoeg afstand, maar je riskeert toch al snel dat de situatie te losjes wordt. Zulke feestjes irriteren daarom de burgers die wél op hun tanden bijten en zich dingen ontzeggen. Dat zijn doorgaans mensen bij wie 'gezondheid' hoog op de prioriteitenlijst staat. Daartegenover heb je levensgenieters voor wie hun gezondheid minder belangrijk is, en bij wie het feesten en plezier voorop staan. Zij moeten nu hun waarden herschikken en dat verloopt niet zonder slag op stoot, ook al omdat feestvierders vaak onderling steun zoeken: 'Hey mannen, wij blijven doorgaan tot het einde....!'

De plantrekkers

"Dit zijn mensen die grotendeels de regels volgen, maar de randjes en kantjes zoeken. Daarvoor hebben ze altijd een uitleg klaar: 'Oké, we mogen niet meer in groep sporten, maar het zal ons wel lukken om anderhalve meter afstand te houden, toch?' Of: 'Nog één keer feesten, en dán is het gedaan'. Het is een naïeve struisvogelpolitiek van enkelingen die de realiteit niet kunnen aanvaarden."

"In deze groep zullen ook Vlamingen zitten die zich voor het nieuws afsluiten 'want ik kan die corona niet meer horen'. Soms kan een informatiedieet goed zijn, maar niet in crisissen als deze. Wat niet weet, wat niet deert: dat geldt nu niet."

De anti-autoritaire rebellen

"Anarchisten hebben het lastig, nu. Want draai of keer het hoe je wil, er is momenteel een grote staatsbemoeienis. Onze vrijheid wordt ingeperkt, er vliegen politiedrones rond, er gaan stemmen op om eventueel onze verplaatsingen te monitoren via de gsm... Daar stelt een doorsnee burger zich al vragen bij, en op meer rebelse types werkt dat als een rode lap. Vrijheid is voor hen het hoogste goed, en ook deze groep moet dus zijn waarden herschikken, want even staat het algemeen belang voorop. Toch zullen er altijd enkelingen zijn die hun vrijheid op een foute manier verdedigen: 'Ik mag toch nog wel een barbecue houden, zeker. Straks mag er niks meer!'"

De sociaal behoeftigen

"De psychische draagkracht van mensen is zeer ongelijk. We mogen aannemen dat er Vlamingen zijn bij wie het gewoon niet lukt om menselijk en fysiek contact, en alles wat daarbij hoort, te mijden. 'Ik kan niet alleen zijn, dit overleef ik niet.' Dat lijkt overdreven, maar kan heel écht voelen, compleet met angstaanvallen en paniekstoornissen... Stiekem zullen zij bijeenkomsten organiseren of ingaan op uitnodigingen."

De individualisten

"Van sommige groepen vragen we een zeer groot altruïsme. Van pubers, bijvoorbeeld, die zich onsterfelijk wanen en ook niet de grootste slachtoffers van deze epidemie zullen worden, maar die toch zeer besmettelijk kunnen zijn. Wij vragen hen om pleziertjes en vrijheden op te offeren, voor het welzijn van ánderen. Niet evident op die leeftijd en daar mogen we hen gerust voor complimenteren. Toch zal het niet bij 100% lukken, met de huidige regels. Er zijn jongeren die blijven basketballen of samenkomen voor een barbecue, vanuit de gedachte: we kunnen niet met iedereen rekening houden. Net zo goed zullen er ook volwassenen zijn die denken: 'Sorry, maar ík moet mijn rekeningen betalen en als mijn café stiekem nog één avond open kan...' Ook wie zich door 'de maatschappij' wat in de steek voelt gelaten, zal er zich minder voor inzetten."