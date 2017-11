Wie weinig geld heeft, is toch vrijgeviger ND

13u04

Bron: Psychology Today 0 thinkstock . Psycho Cadeaus geven kan soms nog leuker zijn dan een geschenkje krijgen, zelfs als je maar een beperkt budget hebt. Sterker nog: mensen die het minder breed hebben, zijn vrijgeviger, zo blijkt uit verschillende psychologische studies.

Wie de vinger op de knip moet houden omdat hij of zij het niet breed heeft, is daarom nog niet gierig naar anderen toe. Integendeel: mensen uit een lagere sociale klasse zijn vrijgever en hebben de neiging om meer geld te geven aan goede doelen dan mensen uit een hogere sociale klasse, zo blijkt uit psychologisch onderzoek van Yale universiteit en de universiteit van Californië. Ook zijn ze vriendelijker tegen onbekenden, zullen ze sneller een helpende hand bieden en vertrouwen ze iemand vlugger. Aan de andere kant blijken mensen uit een hogere sociale klasse meer onethisch gedrag te tonen, zoals liegen en dingen meenemen die niet van het zijn.

Meer voeling met anderen

Een verklaring voor dat vrijgevige gedrag ligt volgens psychologen bij hun groter medeleven en voeling met de noden van anderen. Hun blik is meer gericht naar hun omgeving en andere mensen. Omgekeerd zijn mensen die alles hebben wat ze nodig hebben meer op zichzelf gericht. Ze concentreren zich vooral geconcentreerd op hun eigen doelen, emoties en motivaties in het leven. Ook zijn ze meer gericht op de toekomst, terwijl mensen met een beperkt budget meer in het hier en nu leven. Iets om rekening mee te houden bij een toekomstige sessie kerstshoppen?