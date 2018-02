Wie vaak op sociale media zit, heeft daarom niet minder "real life" contact met vrienden en familie ND

19 februari 2018

14u59

Bron: The Independent 1 Psycho Bellen, sms'en, WhatsApp, Facebook, Skype, FaceTime en ga zo nog maar even door: de opties om met familie en vrienden in contact te blijven zonder elkaar fysiek te zien, zijn legio. We komen onze luie zetel daarom minder vaak uit, klinkt het wel eens cynisch, maar die mythe blijkt niet te kloppen. Volgens onderzoek van de universiteit van Kansas heeft toenemend gebruik van sociale media er niet voor gezorgd dat we minder face-to-face contact hebben.

Spendeer je veel tijd op sociale media? Dan wil dat nog niet zeggen dat je minder persoonlijk contact hebt met je vrienden en familie, zo concluderen twee opvolgstudies van de universiteit van Kansas. "We willen daarom niet zeggen dat veel socialemediagebruik iets positiefs is, maar het is niet slecht op die manier dat mensen zouden denken," legt medeauteur van de studie Jeffrey Hall uit.

Voor het eerste onderzoek vergeleken Hall en zijn collega's data van Amerikaanse jongeren tussen 2009 en 2011, met informatie over hun gebruik van sociale media en hoe vaak ze met vrienden en familie afspreken "in het echt". Er werd nergens een verband gevonden tussen een toename van het socialemediagebruik en minder face-to-face contacten. "Interessant om te zien, aangezien ons gebruik van sociale media op korte tijd sterk is toegenomen."

Voor de tweede studie analyseerde Hall het gebruik van sociale media van 116 vrijwilligers - de helft volwassenen en de helft universiteitsstudenten. Ook daar ontdekten ze dat het regelmatig gebruiken van sociale media geen invloed had op persoonlijk contact. "Gebruik je overdag veel sociale media, dan wil dat niet zeggen dat de kans kleiner is dat je 's avonds niet meer buiten komt," concludeert Hall.