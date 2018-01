Wie durft? 30 dagen zonder klagen Sophie Vereycken

09u24 15066 Thinkstock Psycho Dat het te koud is buiten, de koffie te slap en je collega te luidruchtig. Dat je àl-tijd de verkeerde rij kiest in de supermarkt, en of die treinen überhaupt op tijd kúnnen rijden? We kunnen er met z'n allen wat van, zo'n potje zeuren. En dat terwijl we het eigenlijk best goed hebben. Hoog tijd om daar iets aan te doen, vonden nobele onbekenden Greet Van Hecke en Isabelle Gonissen. En dus dagen ze ons uit om 30 dagen lang wat minder te mopperen.

30 dagen zonder klagen, zo heet de challenge. De uitdaging is even eenvoudig als geniaal: van maandag 15 januari tot en met Valentijn niet meer zeuren. Geen handig excuus om 14 februari dit jaar over te slaan ("zeuren mag immers toch niet"), wél een manier om iets positiever in het leven te leren staan. "We beseffen niet hoe goed het in België is," aldus Isabelle Gonissen.

"De mogelijkheid om een toffe job te combineren met je gezin, een uitgebreid sociaal vangnet, voldoende vakantiedagen, pensioen, ... In feite zouden we niets te klagen mogen hebben, en toch zijn heel veel mensen ontevreden." Meer nog, de cijfers liegen niet: de statistieken over burn-outs en langdurige ziektes swingen de pan uit. "Met de ludieke campagne '30 dagen zonder klagen' willen we mensen dan ook motiveren om iets te doen dat ze graag doen. Dat is niet alleen goed voor je eigen humeur, maar ook voor je omgeving én onze economie."

Want dat een roze bril op zak hebben geen overbodige luxe is, beseffen we nog altijd te weinig, vindt ook positiviteitscoach Greet Van Hecke. "Je hebt altijd de keuze om positief te kijken naar de gebeurtenissen op je pad. Klagen biedt geen oplossing." En dus gaan ze samen met ambassadeurs Delfine Persoon en Tine Reymer de uitdaging aan: 30 dagen lang niet mopperen, zeuren, klagen of ander synoniem.

Vanaf 15 januari - niet toevallig Blue Monday, de meest depressieve dag van het jaar - vind je iedere dag een uitdaging op de Facebookpagina om je humeur te verbeteren. Benieuwd of jouw geluksmeter ook de hoogte in gaat?

Meer informatie vind je op de website.