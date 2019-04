Wetenschappelijk bewijs waarom broers en zussen goed zijn voor je gezondheid TVM

10 april 2019

11u51

Bron: Huff Post 0 Psycho Het is vandaag Siblings Day, een niet-officiële feestdag ter ere van broers en zussen. Wereldwijd worden zij vandaag in de bloemetjes gezet en dat verdienen ze ook. Deze 6 wetenschappelijk redenen bewijzen dat des te meer.

1. Ze maken je gelukkiger, ook als je ouder bent

Uit een grootschalige studie bij 708 volwassenen tussen de 23 en 68 jaar van de Purdue-universiteit uit 2009 bleek dat een hechte band met broers of zussen ook afstraalt op ons latere leven. Het zou ervoor zorgen dat we over het algemeen gelukkiger zijn, in betere gezondheid verkeren en ons minder eenzaam voelen.

2. Zussen zijn goed voor de mentale gezondheid

Een zus hebben, zelfs een jongere, zou het ideale medicijn zijn tegen eenzaamheid, schuld- en zelfs angstgevoelens en onzekerheid. Dat blijkt uit een studie van de Brigham Young-universiteit bij 395 families met minstens 1 kind. Hierbij werden wel enkel de effecten tijdens de kindertijd bestudeerd, niet die op langere termijn.

3. Ze maken een beter mens van je

Uit dezelfde studie bleek overigens ook dat een broer of zus hebben ervoor zorgt dat je beter je best doet om de wereld een beetje te verbeteren. Zoals bijvoorbeeld een buur helpen of opkomen voor andere kinderen op school.

4. Ze maken je avontuurlijker en verantwoordelijker ...

De benjamins in huis staan gemiddeld meer open voor nieuwe ervaringen en zijn ook avontuurlijk. De oudste kinderen in huis zijn dan weer verantwoordelijker. Ze hechten vaak ook meer belang aan familiewaarden en loyaliteit. Dat blijkt uit een Britse enquête van YouGov bij 1.782 volwassenen uit 2015.

5. ... en diplomatisch

Tal van studies rond familiebanden wezen al uit dat de middelste kinderen dan weer vooral goed waren in compromissen sluiten en onderhandelen. Een overzichtsstudie uit 2010 wees bovendien uit dat ze doorgaans erg sociaal en empathisch zijn, omdat ze zich makkelijk kunnen inleven in mensen die zowel jonger als ouder zijn.

6. Ze verminderen stress

Veel mensen hebben zo’n sterke band met hun broers en/of zussen, dat ze hen beschouwen als goede vrienden. Uit verschillende studies bleek al dat tijd spenderen met iemand die we graag zien, stress tegengaat. Een kleinschalige studie bij 103 mensen uit 2011, die werd gepubliceerd in Developmental Psychology, toonde aan dat het stress reducerende effect nog groter is bij broers en zussen waarmee je goed overeenkomt. Zij kunnen je namelijk al als kind beschermen tegen de negatieve effecten van stress .