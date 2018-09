Wetenschappelijk bewezen: mensen die hun bed opmaken zijn gelukkiger én hebben meer seks Nele Annemans

17 september 2018

17u44

Bron: Elite Daily 3 Psycho Net zoals er dag- en nachtmensen bestaan, heb je mensen die steevast hun bed wel of net niet opmaken. En uit een nieuw onderzoek blijkt dat die gewoonte heel wat vertelt over je persoonlijkheid. Maar niet alleen dat, ook je productiviteit en ja, zelfs je seksleven worden erdoor beïnvloed.

Rush jij altijd je kamer uit zodra je wakker wordt? Of neem jij even rustig de tijd om je kussens op te schudden en je lakens goed te leggen? Dat zegt blijkbaar meer over je persoonlijkheid en andere gewoontes dan je denkt.

Uit de resultaten van een enquête bij 2.000 Amerikanen naar hun gewoontes en persoonlijkheidstrekken blijkt namelijk dat mensen die 's ochtends hun bed opmaken 's nachts beter slapen én zonder alarm kunnen opstaan. Daarnaast zijn het meestal rasechte ochtendmensen en werken ze vaak in de gezondheids- of technologische sector. Bedopmakers houden ook van jazzmuziek en romantische films en zijn meestal erg avontuurlijk, zelfverzekerd, sociaal, maar ook een tikje veeleisend. Het meest verrassende resultaat? Mensen die 's morgens de tijd nemen om hun lakens goed te leggen, hebben vaker seks, drie keer per week om precies te zijn, dan degenen die dat niet doen, die over het algemeen twee keer per week tussen de lakens duiken.

En de gehaaste luiaard die zijn bed niet opmaakt? Die zou volgens de enquête eerder een nachtmens zijn die 's morgens veel meer moeite heeft om op te staan en vaker snoozt - héél herkenbaar -, in de zaken- of financiële wereld werkt, graag naar comedyfilms kijkt en nieuwsgierig, sarcastisch, verlegen, maar ook vaak een beetje humeurig is.

Uit eerder onderzoek bleek ook al dat je bed opmaken een invloed heeft op je humeur. Zo toonde een studie uit 2012 in het tijdschrift Psychology Today aan dat 71 procent van de mensen die hun bed opmaken zichzelf als gelukkig omschrijft, terwijl 62 procent van de mensen die hun bed niet opmaken zich eerder ongelukkig voelt. William McRaven, een gepensioneerde admiraal en auteur van het boek Make Your Bed: Little Things That Can Change Your Life … And Maybe the World bevestigt ook dat het opmaken van je bed wonderen kan doen voor je humeur, zelfverzekerdheid én productiviteit. "Elke morgen je bed opmaken, zorgt ervoor dat je aan het einde van de dag eraan herinnerd wordt dat je iets goeds hebt gedaan die dag, iets om trots op te zijn, hoe klein die taak ook was. En daarvan word je niet alleen gelukkiger, maar ook productiever."

Of je seksleven en humeur nu meteen een flinke boost krijgen, omdat je elke dag netjes je bed opmaakt, kunnen we je niet beloven, maar het is wél alvast het proberen waard!