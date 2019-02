Werkt schaapjes tellen eigenlijk echt? LS

18 februari 2019

19u45 0 Psycho Onderzoek bewijst het: vijftien procent van de Belgische bevolking lijdt aan slapeloosheid. En dat aantal blijft maar groeien. Schaapjes tellen wordt al eeuwen als advies gegeven om sneller in slaap te vallen, maar werkt het ook echt? Slaapexpert Michael Decker legt uit.

De oorsprong van schaapjes tellen zou gezocht moeten worden in de leefwereld van de allereerste herders. Uit bezorgdheid om het welzijn van de schapen konden ze niet indommelen. Het tellen van de dieren suste de gemoederen. Vorig jaar werd het trucje effectief getest in het Amerikaanse Sheep Experiment Station. “Het is moeilijk om je voor te stellen dat schapen over een hek springen omdat dat iets is dat ze van nature niet doen”, klinkt het. Het verdict luidt dan ook dat schapen tellen niet werkt.

Averechts

Je mentaal beladen met telwerk (of een gelijkaardige actieve daad) doet je niet inslapen, integendeel. Moeilijke slapers hebben behoefte aan relaxerende, passieve prikkels die de regio in het brein waar informatie verwerkt wordt net niet verder activeren.

Slaaptips

Een goed alternatief is bewust wegdromen naar een ontspannende locatie, zoals een rustgevend strand of een adembenemende waterval. Studies rond ‘image distraction’ tonen aan dat mensen met slaapproblemen op die manier sneller in slaap vallen én rustiger slapen. Ook spierontspanning met dank aan een warm bad stimuleert een goede nachtrust.

Wie langer dan 30 minuten ligt te woelen, kan beter eventjes een rustige activiteit te doen die weinig mentale inspanning vereist. Op die manier kan je vermijden dat je hersenen het bed of de slaapkamer beginnen te associëren met wakker zijn.