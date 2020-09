Wereld droomdag: deze apps en podcasts helpen je om beter te dromen BG NA

25 september 2020

16u43 1 Psycho Gedurende ons leven dromen we bij benadering zes jaar lang, wat overeenkomt met ongeveer twee uur per nacht. Maar waar komen onze dromen vandaan? Hoe kunnen we ze verklaren? En kunnen we ze echt sturen als we dat willen? Dankzij dit dreamteam van apps en podcasts ben jij binnenkort dé expert ter zake.

1. Hou je dromen bij

In deze app kan je je dromen héél gedetailleerd bijhouden: net zoals in een fysiek droomdagboek kan je neerschrijven wat je precies gedroomd hebt, wie erin voorkwam en waar hij zich afspeelde. Daarbovenop kan je je droom ook een score geven en hem analyseren. Kortom, een heel boeiende app waarmee je urenlang zoet bent.

Capture - Explore your dreams, gratis te downloaden in de App Store. Wanneer je 4,49 euro betaalt heb je toegang tot alle functies van de app

2. Train je lucide dromen

Heb jij Android? Dan vind je ongetwijfeld je gading bij de app Awoken. Die app traint je in het krijgen van lucide dromen. Bij dat soort dromen besef je dat je aan het dromen bent en heb je er dus ook controle over. Zo kan je ook je dromen sturen in welke richting je maar wil. Om te weten of je in een lucide droom zit, doe je een “realiteitscontrole”. Dat is een test waardoor je jezelf ervan kan overtuigen dat je aan het dromen bent. Dat kan je doen door het uitvoeren van een onmogelijke actie in je droom, zoals ademen onder water of objecten verplaatsen zonder ze aan te raken. Sommigen zijn van nature beter in ludice dromen, maar je kan het ook leren. De app gaat ondertussen al enkele jaren mee, en krijgt nog steeds niets dan positieve reviews.

Awoken, gratis te downloaden in de Google Play Store

3. Ontdek waarom je droomt

In de Amerikaanse podcast Unpopular Culture verdiept psychotherapeut Michael Drane zich wekelijks in heel uiteenlopende onderwerpen. In de 31ste aflevering van deze podcast heeft Drane psycholoog Kirk Honda op bezoek en bespreken de twee waarom we dromen, waar onze dromen vandaan komen én welk nut ze kunnen hebben.

Unpopular Culture: the psychology of dreams & dream analysis, gratis te beluisteren via Spotify of Apple Podcasts

4. Geniet van mooiere dromen door de juiste geluiden

Wil je graag mooiere dromen? Dan is de app ‘Dream:ON’ absoluut het proberen waard. De app werd ontwikkeld door psycholoog Richard Wiseman en monitort je slaap. Zodra de app merkt dat je droomt, speelt hij ‘soundscapes’ af. Dat zijn geluidjes die speciaal ontworpen om plezierige beelden op te roepen terwijl je droomt. Daarbij kan je zelf een scenario of situatie kiezen zoals een uitje naar het strand of wandeling in het bos. Na afloop vraagt de app om een beschrijving van je droom door te geven.

Dream:ON, gratis te downloaden in de App Store

5. Kom te weten wat je dromen betekenen

Benieuwd wat die natte droom over je collega of droom over dat gevecht met monsters betekent? Met de app Dream Moods kom je te weten wat ze je proberen te vertellen. Je zoekt gewoon op de trefwoorden die in je droom voorkwamen waarna je uitgelegd krijgt wat hij wil zeggen.

iDream, gratis te downloaden in de App Store en de Google Play Store

6. Ontdek alles wat je nog niet wist over dromen

Waarom kunnen we onze dromen niet onthouden? Dromen mannen anders dan vrouwen? En waarom zijn onze dromen altijd zo vreemd? Wetenschappers ontdekken steeds meer over dromen. Wat precies, dat kom je allemaal te weten in deze postcast van New Scientist.

Zes vragen over dromen van New Scientist, gratis te beluisteren via Soundcloud.