Wenen werkt écht aanstekelijk: daarom snotter jij altijd mee Margo Verhasselt

02 december 2018

10u05

Bron: Well+Good 0 Psycho Je kent het wel, je zit op een trouwfeest of in de cinema naast iemand die na welgeteld 2 minuten begint te snotteren. Allemaal goed en wel, tot plots iedereen rondom jou begint te wenen. Gezellig. Is het puur toeval of werkt huilen ook écht aanstekelijk?

‘Catching’ feelings (vrij vertaald: het vangen van gevoelens) is een fenomeen dat onderzoekers al jaren bezighoudt. Emotionele aanstekelijkheid komt voor wanneer je omgaat met iemand die een heel sterk gevoel over iets heeft en je dat gevoel dan zelf ook overneemt, verklaart psycholoog Daniel Rempala. “Huilen is vaak aanstekelijker dan andere gevoelens, gewoon omdat het zo hard opvalt, of het nu over tranen van geluk, verdriet of angst gaat”, legt Rempala uit.

“Tijdens een gesprek is het niet abnormaal dat mensen automatisch de mimiek van de gesprekspartner beginnen na te bootsen. Ze kopiëren de gezichtsuitdrukking, stem, het postuur en de bewegingen”, stelt Elaine Hatfield, onderzoeker. Kortom, je houdt voortdurend de houding van mensen uit je omgeving in de gaten en neemt onbewust hun gedrag over, wat dus ook een effect heeft op je emotionele toestand. Sterker nog, onderzoek toont aan dat baby’s die vaker huilen, sneller empathie ontwikkelen dan baby’s die dat amper doen.

Hoe je persoonlijkheid de aanstekelijkheid bepaalt

Uiteraard, niet iedereen grijpt naar de zakdoekendoos bij het zien van een romantische scène. Velen blijven dan ook onberoerd als iemand plots begint te snotteren voor hun neus. De simpele verklaring daarvoor? Sommigen zijn gewoon minder snel aangedaan door de gevoelens dan anderen. Het is geen al te grote verrassing maar onderzoek toont aan dat vrouwen zich vaak sneller laten beïnvloeden door gevoelens dan mannen. Al wijst Dr. Hatfield erop dat los van geslacht, ook je persoonlijkheid bepaalt hoe gevoelig je bent voor emoties.

Onderzoek dat gepubliceerd werd in het tijdschrift The Journal of Nonverbal Behavior toont aan dat mensen met een goed zelfbeeld, die emotioneel en empathisch ingesteld zijn, sneller gevoelens gaan kopiëren. Mensen die assertief en een narcistisch kantje hebben, doen dat minder snel. “Mensen gaan sneller de emotionele toestand van hun gesprekspartner overnemen als ze echt luisteren naar de andere persoon, om die persoon geven of gewoon enorm empathisch zijn”, stelt Dr. Rempala.

Zit jij meteen te snotteren als je iemand ziet wenen? Dat is niet altijd even goed. Uiteraard is het een goeie eigenschap om empathisch te zijn, het helpt immers bij het creëren van een band en het vormen van relaties. Maar in een professionele context zijn de traantjes niet altijd gepast. Zo gaan volgens Rempale therapeuten, verplegers, dokters en sociaal werkers beter niet altijd in op de gevoelens van anderen. Als ze zich altijd laten meeslepen door de negatieve gevoelens van hun patiënt, gaat dat op termijn te veel op hen wegen waardoor ze uiteindelijk zelf in moeilijkheden komen.