Weer een drukke week voor de boeg? Dit simpel trucje maakt een einde aan die overvolle agenda Liesbeth De Corte

18 juni 2018

07u28 0 Psycho Het ene moment is je agenda nog volledig leeg. Het volgende heb je elke avond wel iets gepland en zit je zelfs opgescheept met een dubbelboeking. Vervolgens moet je met het schaamrood op de wangen enkele afspraakjes afzeggen en verlang je stiekem naar een rustig avondje thuis. Klinkt dit scenario herkenbaar? Dan komt het volgende trucje tegen een eivolle agenda vast en zeker van pas.

"Mensen hebben vaak het gevoel dat ze geen vrije tijd meer hebben", zo steekt productiviteitsgoere Laure Vanderkam van wal in Today. "Een van de oorzaken is dat hun agenda volstaat met activiteiten en uitjes waar ze eigenlijk helemaal geen zin in hebben. En dan hebben ze geen ruimte meer over voor de dingen die ze wél willen doen."

Klinkt ontzettend herkenbaar. De oplossing ligt dan ook voor de hand: durf wat vaker "neen" zeggen. Maar toegegeven, dat is niet zo simpel. Zeker weken of zelfs maanden op voorhand is het gemakkelijk om toe te zeggen, omdat je voor de rest toch nog niets gepland hebt. Bijvoorbeeld voor een expo van een verre kennis of een kittenborrel van die vreemde collega. En wie weet heb je tegen die tijd wel ontzettend veel goesting om te gaan?

Gelukkig heeft Vanderkam een simpel trucje om te vermijden dat je agenda uitpuilt met activiteiten waar je tegenop kijkt. Wanneer je een uitnodiging krijgt, moet je je deze vraag stellen: 'Zou ik het morgen ook doen?'.

Is je antwoord 'ja', dan weet je dat deze rendez-vous de moeite is. Met andere woorden, ga ervoor en zet met een rode pen een groot kruis in je agenda. Ben je toch eerder geneigd om 'nee' te zeggen? Dan zit de kans er dik in dat je in de toekomst spijt gaat krijgen dat je hebt toegezegd. De uitnodiging op een beleefde manier afwimpelen is dan de boodschap.