We moeten niks: "Stop met dat woord te gebruiken, je saboteert jezelf" SV

10u58

Bron: Independent 119 Thinkstock Psycho Nieuwjaar loert al om de hoek, dus de kans is groot dat jij ook ergens een lijstje hebt opgesteld met doelen voor het nieuwe jaar. Al moeten we daarbij opletten voor één grote valkuil: het woord 'moeten'.

Volgens auteur van het boek 'How to Get Sh*t Done', Erin Falconer, zou dat simpele woordje ervoor zorgen dat we onze doelstellingen zelden halen. "Het impliceert verwachtingen én verplichtingen, en hangt dan ook nauw samen met schuldgevoelens, en zelfs het gebrek aan vastbeslotenheid."

Mogelijkheid in plaats van realiteit

'In 2018 moet ik meer tijd maken voor vrienden en familie' mag dan wel klinken als een beslissing, het gebruik van het woord 'moet' beschrijft eerder een mogelijkheid dan een realiteit, legt Falconer uit. Bijvoorbeeld: 'ik moet gezond eten' heeft een heel andere betekenis dan 'ik eet gezond'. Het laat nog ruimte voor andere opties, zoals bijvoorbeeld frietjes of een stuk pizza. Bovendien zou het negatieve gevoelens in de hand werken, net omdat het zo'n verplichtend karakter heeft.

Luidop tegen jezelf zeggen dat je die mails nog moet beantwoorden, heeft dus geen enkele zin. Integendeel. "Het feit dat je 'moeten' gebruikt wil net zeggen dat je er eigenlijk geen zin in hebt, of eerlijk gezegd toch niet echt van plan bent om het te doen."

Gespleten focus

"Je moet er eens op letten," aldus de auteur. "Wanneer we ergens zin in hebben of naar uitkijken, gebruiken we zelden het woord 'moeten'. Logisch ook. We zeggen eerder "Ik moet de badkamer nog poetsen" dan "Ik moet een paar dagen naar Disneyland." Maar net daardoor wordt dat lastige klusje of die taak nóg vervelender. Je weet dat je het nog moet doen, en dat kan erg uitputtend werken. Volgens Falconer heeft dat alles te maken met een 'gespleten focus'.

"Door het woord 'moeten' te gebruiken, dwingen we onze hersenen om op twee plaatsen tegelijk te zijn," legt hij uit. "Daardoor zullen we bij andere klusjes of taken nooit het gevoel hebben dat we in onze opzet geslaagd zijn, want onze hersenen zijn immers nog steeds bezig met dat andere dat we nog moeten doen."

Dus in plaats van steeds maar bezig te zijn met dingen die je nog zou moeten doen: doe ze gewoon. Je zal er jezelf dankbaar om zijn.