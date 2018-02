Wat obers en serveersters willen dat jij weet als je op restaurant zit ND

24 februari 2018

Bron: The Huffington Post 4 Psycho Ja, de ober heeft jou wel zien zwaaien. En nee, hij is je niet bewust aan het negeren, maar hij is al met vier bestellingen tegelijkertijd bezig. Zeker in het weekend kan het pittig zijn om in de horeca te werken en dan zijn lastige klanten het laatste waar je zin in hebt. Drie obers verklappen waar ze zich het meest aan ergeren bij klanten, en hoe de communicatie tussen klant en ober beter kan.

Als je op restaurant zit, dan is de ober of serveerster de enige connectie tussen jou en de keuken. Hij of zij helpt je om je maaltijden en drankjes te krijgen, en al de rest waar je behoefte aan hebt. Een goede service op restaurant is goud waard, dus het kan geen kwaad om regelmatig te laten weten dat je hun hulp apprecieert. Drie obers vertellen aan The Huffington Post wat ze echt denken terwijl ze aan het werken zijn, en wat ze zouden willen dat hun klanten ook weten.

1. We negeren je niet, we zijn bezig

Lang moeten wachten op een maaltijd of een drankje kan vervelend zijn, maar het is geen excuus om onbeleefd te worden tegen de bediening om zo toch hun aandacht vast te krijgen. Al helemaal niet als het druk is.

"Als ik aan een andere tafel sta te bedienen, apprecieer ik het niet als iemand anders naar me begint te roepen," zegt Olivia Sehl, die al vijf jaar opdient in een restaurant. "Ik ben geen hond." Hamdy Elamrousy is al 35 jaar ober en is het hier helemaal mee eens. "Het kan zo druk zijn in een restaurant. Het is zoals een Broadway show. Elke dag en avond is er een ander scenario." Als een ober niet meteen reageert op jouw geroep, is hij waarschijnlijk druk bezig en jou niet aan het negeren. Als er al vier bestellingen in zijn hoofd zitten, is er geen plaats meer voor een vijfde.

Hou dat in het achterhoofd als die salade wat langer wegblijft dan gepland. Wees geduldig, blijf beleefd en ga ervan uit dat de bediening jou een zo goed mogelijke service wil geven. Het is niet uit slechte wil dat jouw maaltijd net iets langer wegblijft.

2. Zeg wat je wil

Andrea Garner, die in meerdere ketenrestaurants heeft gewerkt, benadrukt dat communicatie met de ober of serveerster heel belangrijk is. "Als ik een steak op tafel zet en hij is te hard gebakken, laat ons dat dan ook weten, zodat we er iets aan kunnen doen. Ik snap dat het soms lastig is - ik ben er zelf ook niet goed in - maar wij willen de beste ervaring voor onze klanten. Als je niets zegt en met een slecht gevoel naar huis gaat, om vervolgens tegen anderen te zeggen dat ons restaurant geen aanrader is, dan is er niemand tevreden."

3. Er is niks mis met helpen

Wat Garner wel kan appreciëren, is als klanten haar helpen bij het afruimen. "Ik zeg niet dat je mijn job moet doen natuurlijk. Maar een glaasje aangeven voor op mijn dienblad, zodat ik niet over de hele tafel moet buigen met het risico om vanalles te laten vallen, is wel erg lief. Dat apprecieer ik echt.

4. We zijn ook maar mensen

Boos op de dienster omdat ze een foute bestelling heeft gegeven? Hou altijd in het achterhoofd dat het ook maar mensen zijn, die fouten kunnen maken bij hun job. Of doe jij altijd alles perfect op het werk? "We doen ons best en het is fijn als dat geapprecieerd wordt," zegt Sehl. "Ik zeg niet dat elke ober of dienster goed is, maar voor zij die hun best doen, is het leuk als de klant dat ook erkent.

"Behandel mensen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Zelfs als er een slechte ober voor je staat, behandel hem dan nog steeds zoals jij ook zou willen benaderd worden en word niet boos."