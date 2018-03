Wat je nooit moet zeggen tegen een depressief persoon Psycholoog Huub Buijssen legt uit hoe je begripvol communiceert met een depressieve naaste Margreet Vermeulen

22 maart 2018

17u33

Bron: De Volkskrant 0 Psycho Wat zeg je tegen een depressieve dierbare die zijn bed niet uit wil komen? Psycholoog Huub Buijssen (64) schreef een handleiding. Want als naaste ben je écht belangrijk voor het herstel.

In Vlaanderen krijgt 20 procent van de vrouwen en 10 procent van de mannen ooit in hun leven te maken met een vorm van depressie. Wat doe je als het om je beste vriend gaat? Met rust laten, omdat hij dat vraagt? Of juist niet? En wat zeg je tegen je depressieve partner die zijn bed niet uit wil komen? Psycholoog Huub Buijssen schreef een handleiding: Als een dierbare depressief is.

"Toen mijn vader op zijn 60ste dementie kreeg en depressief werd, zei hij tegen mijn moeder: pak de bijl en hak mijn hoofd eraf.

