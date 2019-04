Wat je moet doen als je jouw routines beu bent Liesbeth De Corte

07 april 2019

09u41

Bron: The New York Times 0 Psycho Een nieuwe partner, een promotie, een nieuwe hobby of sport: allemaal leuk in het begin, maar het went o zo snel. Het is doodnormaal dat de gewoonte of verveling na een tijdje toeslaat, maar wat doe je ertegen?

Verveling, we krijgen er allemaal mee te maken. Een studie van de Carnegie Mellon Universiteit heeft aangetoond dat 63% er om de 10 dagen last van heeft. De boosdoener: een fenomeen genaamd ‘hedonistische adaptatie’ oftewel ‘hedonistische tredmolen’. In feite wil dat zeggen dat we na verloop van tijd aan alles gewoon geraken.

Dat is niet altijd een slechte zaak, stelt Sonja Lyubomirsky, een professor psychologie aan de Universiteit van Californië - Riverside. “Wanneer je een negatieve ervaring hebt gehad, kan dat in je voordeel spelen. Als iemand overlijdt of als je scheidt, bijvoorbeeld. Het duurt eventjes, maar je past je aan de situatie aan”, legt ze uit.

Het enige jammere is dat het fenomeen ook optreedt bij positieve gebeurtenissen. Stel: je bent in je nopjes omdat je een auto hebt gekocht. Nu moet je eindelijk geen 2 bussen en een trein meer pakken en raak je vlot op je werk. Tot je enkele uren hebt vastgezeten in files ... Dan is dat gelukzalige gevoel snel weer verdwenen.

Is er niets aan te doen? Toch wel. In het vakblad The Personality and Social Psychology Bulletin schrijven wetenschappers dat je de hedonistische tredmolen kunt doorbreken door op een ietwat gekke manier om te gaan met bekende gezichten, plaatsen en dingen. Zo kan je alledaagse gewoontes opnieuw leuk maken. Enkele voorbeelden.

Eet met stokjes

Het klinkt een beetje vreemd, maar door een maaltijd op een abnormale manier op te eten, zal je er meer van genieten. Dat beweren wetenschappers van de Ohio State Universiteit en de Universiteit van Chicago. Ze lieten een heleboel mensen popcorn eten. De ene helft met eetstokjes, de andere helft met hun handen. De eerste groep at de zoete lekkernij met veel meer smaak op.

Ben je je middagmaal op het werk grondig beu? Neem dan eens eetstokjes mee. Of als je vreemde blikken wilt vermijden, kan het ook al helpen om jezelf te trakteren op een nieuwe lunchbox.

Wees creatief met je bureau

Werk je dag in dat uit op dezelfde plek? Dan kan de verveling al eens toeslaan. Wie thuis werkt, kan af en toe naar buiten trekken. Naar een coworking-plek, koffie of bibliotheek. Zit je op kantoor? Dan kan het helpen om je bureau een beetje op te vrolijken, met een plant, wat bloemen of een leuke foto.

Wakker thuis het waakvlammetje aan

In het begin is een relatie een en al passie. Maar na een tijdje durft dat uit te doven tot een klein waakvlammetje. “Na enkele jaren kan er sleur in je relatie kruipen”, zegt relatie-expert Venus Nicolino. “Dat wil niet zeggen dat de relatie gedoemd is om te mislukken. Zie het als een aanmoediging om samen nieuwe dingen uit te proberen.”

Psycholoog Lyubomirsky raadt aan om je vriendengroepen een beetje te mengen. “Dat brengt een nieuwe wind in je relatie”, meent ze. Probeer het creatief aan te pakken. Organiseer een kookworkshop, ga gin proeven met vrienden of organiseer een feestje met een grappig thema.

Stel de juiste vragen

“Hoe was je dag?” of “Wat heb jij dit weekend gedaan?” Het zijn typische vragen die je stelt aan je partner of collega. Maar geef eens eerlijk toe: als je deze vraag voor de triljoenste keer stelt, luister je dan nog goed naar het antwoord?

Probeer eens een andere vraag te stellen. Gegarandeerd dat jij beter luistert én dat je gesprekspartner meteen aandachtig is. “Waar kijk jij naar uit vandaag?” of “Is er iets waar ik je deze week bij kan helpen?”

Pas je pendeltocht aan

Een grote frustratie bij heel wat mensen: op het werk raken. Het is immers elke dag hetzelfde liedje. Exact dezelfde weg die je moet afleggen. Niet moeilijk dat je die pendeltocht na een tijdje beu bent. Er bestaat dan ook een simpele oplossing: probeer te variëren. Autochauffeurs kunnen een andere route volgen als ze naar huis rijden of onderweg naar een spannende podcast luisteren. Maak je gebruik van het openbaar vervoer? Leg dan je smartphone weg, lees een boek of maak een babbeltje met de persoon naast jou.