Wat je kan leren van mensen die in tiny houses leven Eva Van Driessche

02 mei 2018

18u21

Bron: MarieKondo, wellandgood 0 Psycho Je hoeft zelf je huis niet in te ruilen voor één van de hippe, miniwoonsten die tegenwoordig blogs en Instagram overspoelen. Maar de levensstijl van de Tiny Houses-bewoners kan je wel één en ander leren over eenvoudiger leven.

De trend om met minder spullen en minder 'balast' te gaan leven begon met de populariteit van de opruim-methode van Marie Kondo. Je houdt enkel bij wat je leven mooier, beter en leuker maakt, al de rest is overbodig. Dat levert je een kraakheldere dressing, een helder bureau en een frisse woonruimte op, maar het ruimt ook belangrijke balast uit je hoofd weg én je zou wel eens geld kunnen uitsparen, waardoor je minder vast komt te zitten aan je loon. Het gevolg? Vrijheid!

1. Je hoeft de wereld niet te tonen wie je bent met spullen

Een grote tuin, een grotere auto, dure kledij, een handtas van Chanel. Als het goed met ons gaat in ons professioneel leven, dan mag iedereen dat zien. Er komt wat meer binnen op de rekening en dat kunnen we omzetten in luxe-items die ook aan de buitenwereld tonen dat we het goed hebben.

Jullie hadden een gezellig leuk huisje, maar plots kwam er die promotie en kon er wel een groter huis af, misschien zelfs met een voortuin nu. Door bij meer welvaart ook telkens voor meer te kiezen, krijg je eigenlijk geen financiële vrijheid. Je past je levensstandaard aan aan je nieuwe loon, maar beslist zo ook dat je dit loon wel moet blijven volhouden, je bent een slaaf van je woningkrediet.

2. Echte rijkdom zit in ervaringen, niet in wat je koopt



Door eenvoudiger en kleiner te leven heb je ruimte en geld om aan andere zaken te spenderen zoals reizen of ervaringen met wie je lief hebt. Iets dat je veel meer rijkdom oplevert dan die grotere auto...Mensen beseffen steeds meer dat geld geen geluk brengt, maar dat ze door een eenvoudigere levensstijl meer tijd over houden om te doen wat ze graag doen, met de mensen die ze graag zien. Ze krijgen meer vat op hun carrière, en hunkeren niet naar promoties puur om het geld.

3. Minder, kan soms ook meer luxe betekenen

Door minder spullen te kopen kan je wél meer investeren in een paar belangrijke stuks. In een klein huis past nu eenmaal minder, maar dan heeft een fantastische handcrafted mat ook veel meer impact. Dus ga niet voor én het dure boekenrek, én die designtafel én die lamp én die dure koffietafelboeken. Een fijne ruimte met enkele stuks die écht iets voor je betekenen ziet er stuk meer luxe uit. Elk stuk dat je aankoopt heeft een verhaal, je werd er echt verliefd op. Interieurspecialisten zien die switch ook en richten ruimtes weer 'leger' in met enkele blikvangers. En als je niet eerst IKEA leegkoopt hou je misschien wel een bedrag over om die designlamp waar je nog jaren dol op zal zijn te kopen.