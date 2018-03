Wat je best (niet) zegt tegen iemand die net ontslagen is ND

Bron: The Huffington Post 2 Psycho Iemand proficiat wensen met een nieuwe job kost geen moeite, maar het tegenovergestelde is een ander paar mouwen. Hoe reageer je best als iemand uit je omgeving ontslagen wordt en je wil laten weten dat je met hem of haar meeleeft? The Huffington Post vroeg enkele experts wat je wel en ook vooral niet kan zeggen in zo'n situatie.

De allerbelangrijkste hoofdregel bij een ontslag in je nabije omgeving? Maak er geen taboe van. Open de dialoog en probeer deze vervelende situatie te normaliseren. Niks erger dan doen alsof er niks aan de hand is en het onderwerp mijden, zoals dat ook bij overlijdens wel eens uit gebeurt uit onwennigheid.

WAT JE WEL KAN ZEGGEN

Het spijt me dat te horen. Ik weet hoe belangrijk dit voor je was. Hoe voel je je?

therapeute Tara Griffith: "Als mensen door een moeilijke periode gaan, willen ze woorden horen die van begrip en empathie getuigen. Probeer te vermijden om meteen advies te willen geven of hen op te vrolijken. Een job verliezen voelt ook letterlijk als een verlies en dat moet verwerkt worden."

Ik begrijp dat je bang/verdrietig/gefrustreerd bent. Dat moet moeilijk zijn.

Therapeute Amanda Stemen: "Bevestiging geven is altijd een goed startpunt, waardoor de ander zich gehoord en begrepen kan voelen. Dat hebben we van onze vrienden het meest nodig."

Wil je erover praten?

Auteur en carrière-experte Lynn Taylor: "Het hangt van de persoon en de timing af of de ontslagen persoon erover wil praten. Geef hen de optie om te ventileren en wees een goede luisteraar, zonder te veroordelen."

Wil je afspreken?

Griffith: "Als je werkloos bent, kan je al snel (sociaal) geïsoleerd raken. Zeker als je vriendenkring uit veel collega's bestond. Moedig die vriend of vriendin daarom aan om naar buiten te komen, actief te blijven en contact te zoeken met mensen. Nodig hem of haar uit om een wandeling te gaan maken, een (goedkope) koffie te gaan drinken of trakteer op lunch. Tijd doorbrengen met mensen die je graag hebt, kan helpen om te beseffen dat er meer in het leven is dan enkel een job om je identiteit te bepalen."

Waarmee kan ik je helpen?

Stemen: "Dit laat je vriend(in) toe om te vertellen wat hij of zij nodig heeft. Je hebt misschien de neiging om advies te geven als iemand het moeilijk heeft, maar dat helpt niet altijd. Vragen ze jou om advies, dan kan je het natuurlijk wel geven."

Ik geloof in jou

Taylor: "Als je professioneel een tegenslag krijgt te verwerken, is het fijn om eraan herinnerd te worden dat je potentieel hebt en er mogelijkheden zijn. Doe de persoon herinneren aan vroegere successen en laat weten dat je in hem of haar gelooft."

Hoe kan ik helpen?

Griffith: "Zelfs als je vriend zelf even niet weet wat hij nodig heeft of hoe je kan helpen, is het toch sympathiek om te vragen hoe je kan helpen. Het is een goede manier om je steun te betuigen. Simpel gesteld zijn dat soort zinnetjes altijd leuk om te horen. Je kan ook steun bieden door te vragen of je de vriend moet voorstellen aan jouw professionele netwerk, mee naar een jobbeurs te gaan of een aanbevelingsbrief te schrijven."

WAT JE BETER NIET ZEGT

Alles gebeurt met een bepaalde reden

Griffith: "Of andere clichés zoals 'elke einde is een nieuw begin', wat nog meer benadrukt hoe het ontslag wel in de sterren leek te zijn geschreven. Het zou kunnen dat je zelf gelooft in dit soort levenswijsheden, maar je vriend of vriendin is nog niet klaar om dit te horen. Bied in plaats daarvan een luisterend oor aan en erken hun verdriet, zonder het meteen te willen relativeren."

Dat is vreselijk nieuws!

Taylor: "Creëer geen drama - je wil zelf kalm en low profile blijven. Probeer spanning net weg te halen, in plaats van ze te veroorzaken."

Niet over wakker liggen. Je vindt wel snel iets nieuws

Griffith: "Je kan de toekomst niet voorspellen en je weet dus ook niet hoelang het zal duren voor je vriend een nieuwe job vindt. Hoewel de intentie achter die zin is dat je iemand moed wil inspreken en hoop geven, kan het hen nog slechter doen voelen als het lang duurt voor er iets nieuws op zijn of haar pad komt."

Ze zullen er spijt van krijgen dat ze jou ontslagen hebben

Taylor: "Je mag de boosheid van de ontslagen persoon delen, maar het is niet productief om negatieve gedachten mee te verspreiden. Leg de focus van de energie bij toekomstmogelijkheden, dat is een stuk gezonder."

Gelukzak! Ik wou dat ik ook niet moest werken morgen. Geniet van de vrije tijd!

Griffith: "Vermijd altijd om de situatie zo te keren dat het om jou lijkt te draaien. Wie net ontslagen is, ligt waarschijnlijk wakker van de financiële opdoffer en hoe er nu voor zichzelf en/of de familie gezorgd moet worden. Het lijkt misschien leuk om even niet te moeten werken, maar werkloosheid is geen vakantie."

Wat ga je nu doen?

Taylor: "Je vriend voelt zelf ook al genoeg paniek of angst na het ontslag, dus hij heeft nu niemand nodig die hem dit soort vragen stelt. Je bedoelt het misschien goed, maar in plaats van naar een concreet plan te vragen kan je beter gewoon er zijn voor hem of haar en een luisterend oor bieden."

Het had erger gekund. Gelukkig heb je een man/vrouw/familie die je kan steunen

Griffith: "Het kan altijd erger. Maar dit soort zinnen geeft het gevoel dat het verdriet van de ontslagene niet serieus wordt genomen."