Wat is jouw eerste indruk over Sam? "Hij heeft een zware jeugd achter de rug"

15 oktober 2019

12u53 0 Psycho Tijdens een sollicitatiegesprek, een date of bij een toevallige voorbijganger op straat. Een eerste indruk maken we allemaal. Meer zelfs: we gaan er altijd van uit dat die klopt. Maar is dat wel zo? Om aan te tonen dat je er soms compleet naast kunt zitten, trokken wij de straat op. Om wildvreemden te fotograferen én die foto’s te laten beoordelen door anderen. Durf jij ook een gok te wagen en te checken of het klopt?

Lore (28): “Dit is een kerel die stevig in zijn schoenen staat. Hij neemt een heel stoere pose aan, maar kijkt een beetje verlegen in de lens. Op die manier merk je dat hij een zacht, vriendelijk karakter heeft. Op basis van z’n outfit zou ik zeggen dat hij niet bang is om gedurfde keuzes te maken. Het strikje in de touwtjes van zijn hoodie verraadt dat hij bezig is met zijn look én oog heeft voor detail. Waar komt die motor trouwens vandaan? Stond die al in de winkel? Het past zó goed bij zijn outfit dat het me niet zou verbazen moest hij die overal mee naartoe nemen. (lacht) Ik denk dat hij graag reist, want ik spot enkele Chinese tekens in zijn nek. Misschien is zijn ketting ook een souvenir van een vakantie? Hij ziet er ook vrij jong uit. Ofwel is hij bezig aan z’n laatste jaren als student, ofwel is hij net aan het werkleven begonnen. Hij lijkt me iemand die graag z'n handen uit de mouwen steekt. Wie weet staat hij wel in de winkel, om alle klanten gedetailleerd mode-advies te geven.”

Pascale (45): “Ruwe bolster, blanke pit. Deze uitdrukking is op z’n lijf geschreven. Hij ziet er ruig uit, maar is volgens mij net zachtaardig. Omdat hij er zo stoer uitziet, ga ik ervan uit dat hij in de bouwsector werkt. Hij probeert wel een centje bij te verdienen als model. Deze man besteedt dan ook aandacht aan z'n uiterlijk. Niet dat hij elke dag in de fitness zit! Maar je merkt dat hij geïnteresseerd is in mode. Als hij niet aan het werken of aan het shoppen is, gaat hij basketten of iets drinken met zijn maten. Hij is best sociaal, maar in grote groepen gedraagt hij zich eerder bedeesd. Deze jongeman is geen spring-in-’t-veld. Verder woont hij nog alleen. Tot grote spijt van heel wat meisjes is hij nog single. Daar zie ik niet snel verandering in komen. Volgens mij is hij nog een vrije vogel, die maar al te graag geniet van het single leven.”

Marie (34): “Bam. Hij zit pal tussen de kleren. Dat doet me vermoeden dat hij ook in de kledingwinkel werkt. Omdat hij een karakterkop heeft, kan het best zijn dat hij poseert als model voor het label. In zijn jonge jaren heeft hij al heel wat tatoeages verzameld. Dat suggereert dat hij veel met zichzelf en zijn uiterlijk bezig is. Volgens mij ziet hij er ook ruiger uit dan hij écht is. Stiekem heeft hij een peperkoeken hartje. Volgens mij is hij nog niet getrouwd en heeft hij nog geen kinderen, maar wel een vriendin. Zij zal kunnen bevestigen dat hij ontzettend lief en loyaal is. Misschien heeft hij zo’n lief karakter omdat hij al heel wat heeft meegemaakt in zijn leven. Zijn ogen en uitdrukking stralen iets triestig uit. Zou hij een moeilijke jeugd achter de rug hebben? Om zijn frustraties of zorgen kwijt te geraken, gaat hij boksen of probeert hij een gevechtssport uit. Tot slot doet hij me ook een beetje denken aan de rapper Eminem. Deze jongeman zal ook wel geïnteresseerd zijn in muziek en graag naar hiphop-optredens gaan.”

Hoe zit het echt?

Sam (23) is winkelverantwoordelijke bij kledingshop Stranger Society.

“Ik word hier even stilletjes van. Ongelofelijk hoe accuraat de reacties zijn ... Sociaal. Terughoudend in grote groepen. Vriendelijk. Stoere look, maar zachtaardig karakter. Het klopt allemaal. Ik zou mezelf niet beter kunnen beschrijven. Zoals verwacht springt de motor ook in het oog. Logisch, zo’n groot ding. Zelf vind ik motorrijden vrij gevaarlijk. Voor geen geld van de wereld zou ik het eens willen doen. (lacht) Hij staat gewoon ter decoratie in de winkel waar ik werk, genaamd Stranger Society. Dat is een kledingmerk dat opgericht is door twee Nederlandse mannen, maar ze hebben gekozen voor een shop in Antwerpen.”

“Ook in mijn vrije tijd ben ik bezig met mode. Niet dat het een passie is. Maar ik probeer de trends te volgen en vind het belangrijk dat ik er goed uitzie. Shoppen is trouwens één van mijn favoriete hobby’s. Jammer genoeg kost dat veel geld. Sommige vriendinnen delen die interesse. Eentje heeft zelfs gestudeerd aan de Antwerse Modeacademie. Enkele jaren geleden vroeg ze me om model te staan voor shoots en enkele kleren te passen. Blijkbaar was dat een schot in de roos, want sindsdien is de bal aan het rollen gegaan en word ik elk jaar opnieuw gevraagd voor fotoshoots. Maar ik laat dat niet naar m’n hoofd stijgen: ik ben géén officieel model en zit niet bij een agency. Ik heb gewoon de goede lengte.” (lacht)

“Mijn andere hobby is muziek maken. Zo’n twee à drie jaar geleden heb ik met vrienden het hiphopcollectief Roedel opgericht. Binnenkort komt er trouwens een nieuwe videoclip uit, die je kan bewonderen op YouTube. Pascale en Marie gokken dat ik graag basketbal speel of boks, maar daar slagen ze de bal even mis. Ik ben totààl niet sportief. Wat Marie wel juist raadt, is dat ik al een woelig leven heb gehad. Mijn moeder is zwanger geraakt toen ze 17 jaar was. Omdat mijn vader niet in the picture was, heeft ze me alleen moeten opvoeden. Dat was een vrij zware periode voor haar. Tegelijk ben ik best een moeilijk kind geweest: ik had altijd moeilijkheden op school, heb onder het toezicht van een jeugdrechter gestaan en heb in instellingen gezeten ... Weet je, mensen willen kinderen altijd in een bepaalde richting duwen. Daar kan je als kind op twee manieren op reageren: oftewel ga je erin mee, oftewel ga je rebelleren. Ik koos voor optie twee. Op mijn achttiende verjaardag heb ik een job gezocht en ben ik alleen gaan wonen. Sindsdien heb ik mijn weg gevonden.”

“Nog iets waar Marie gelijk in heeft - is deze vrouw een helderziende? - is dat ik een heleboel tatoeages verzameld heb. In totaal heb ik er veertien. Die hebben geen diepzinnige betekenis. Een kennis van mij is tattookunstenaar. Af en toe klop ik bij hem aan en laat hij z’n nieuwe schetsen zien. Zit er iets tussen wat ik mooi vind? Dan mag hij naald en inkt bovenhalen.”

“Pascale noemt me een vrije vogel die geniet van het single leven, volgens Marie heb ik een vriendin. Wie van de twee gelijk heeft? Eigenlijk allebei. Ik heb net een relatie van twee jaar achter de rug en heb momenteel géén behoefte aan iets serieus. Laat me maar even proeven van het vrijgezellenleven.”