Wat is ASMR, de nieuwste wellnesstrend waar iedereen zo wild van is? Liesbeth De Corte

29 oktober 2018

14u53

Bron: Glamour 0 Psycho “Ik hou van ASMR. Mijn man vindt het ontzettend vreemd, maar ik krijg er een tintelend, tintelend, tintelend gevoel van”, vertelt rapster Cardi B in een interview met W magazine. En met die woorden vat ze de nieuwe wellnesstrend perfect samen: je vindt het heerlijk of net vreselijk. Maar wat is het nu juist?

De term ASMR, oftewel Autonomous Sensory Meridian Response, bestaat al een tijdje, maar de laatste maanden is het een heuse hype op sociale media. Zoek maar eens op Instagram naar de hashtag #asmr en je krijgt meer dan 5 miljoen resultaten. Ook op YouTube vind je miljoenen video’s over de bizarre wellnesstrend.

Het gaat eigenlijk over een aangenaam gevoel dat mensen krijgen bij sommige geluiden of het zien van bepaalde beelden. Dat kan gaan van fluisteren, nagels die over een tafel krassen, het borstelen van haar of - ja echt - gesmak tijdens het eten. Het is een soort tintelend gevoel dat begint bij je hoofd en zich verspreidt over je hele lichaam, waardoor je helemaal zen wordt.

Jammer genoeg geldt dat niet voor iedereen. De wereld is verdeeld in 2 kampen: oftewel vind je het fantastisch en helpt het je om te ontspannen, stress te verminderen en beter in slaap te vallen. Oftewel krijg je het enorm op je heupen en bezorgt het je een onaangenaam, vreemd gevoel. Onder meer Cardi B is een grote voorstander. Voor W magazine gaf ze zelfs een interview in de stijl van ASMR. “Ik hou van ASMR. Mijn man vindt het ontzettend vreemd, maar ik krijg er een tintelend, tintelend, tintelend gevoel van”, fluistert ze, terwijl ze langzaam met haar lange nagels over de microfoon krabt.

Wil jij wel eens weten waarover iedereen het heeft? Dan kunnen onderstaande video’s je waarschijnlijk bekoren.

