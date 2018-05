Wat het betekent als je vreselijke dingen doet in je dromen TVM

21 mei 2018

18u51

Bron: Tonic 0 Psycho Dromen dat je al je tanden verliest, ergens over struikelt of dat je ergens naakt rondloopt zijn onschuldig. Maar wat als je in je droom iemand vermoordt? Tijd om je zorgen te maken, of heeft het helemaal niet te betekenen dat je in het echte leven ook moordzuchtige gevoelens hebt?

Dromen over bloeddorstige moorden komen eigenlijk best vaak voor leert het internet ons. In lijstjes waarin veelvoorkomende dromen ontleed worden, staat moorden er standaard tussen. Een bepaald deel in je leven willen afsluiten of personen afstoten, worden meestal aangehaald als ‘oorzaak’. Dat dromen over moorden van jou geen moordenaar maakt, wordt ook telkens benadrukt.

Dat beaamt ook Antonio Zadra, professor psychologie aan de universiteit van Montéal. Al wijst zij wel in de richting van een andere oorzaak. “Vaak hebben dromen over moorden simpelweg te maken met iets waarmee je weg bent geraakt, terwijl dat had niet had gemogen. En dat kan iets heel stom zijn zoals een sigaret roken terwijl je gestopt was met roken. Je voelt je er schuldig over, en je wil zeker niet betrapt worden. Net zoals bij een moord het geval is,” aldus Zadra.

Hoewel droomanalyses sterk verschillen van persoon tot persoon, legt Zadra uit dat de metaforen die je brein creëert in je slaap vaak wijzen op emoties die gebaseerd zijn op situaties en gevoelens uit je dagelijkse leven. Dromen waarin of waarna je je schuldig voelt, kunnen een manier zijn van je onderbewustzijn om je te wijzen op schuldgevoelens in het echte leven waar je misschien niet eens van op de hoogte was.