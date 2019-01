Wat het betekent als je je ‘dik voelt’ mv

03 januari 2019

10u56

Bron: The Cut 0 Psycho We moeten het toegeven: de voorbije weken hebben we niet al te gezond geleefd. Een glaasje cava hier en daar, de kroketjes die nog eens mochten passeren. Met als resultaat? Een broek die wat harder spant dan normaal, of ja, toch harder lijkt te spannen. Heb je al opgemerkt dat je je de ene dag slank kan voelen en de volgende dik? Dat heeft meestal weinig te maken met je eigenlijke lichaamsgewicht, en alles met je zelfbeeld.

Het kan een gevolg zijn van goede feestdagen maar velen onder ons weten dat het vaker voorkomt dan alleen tijdens de kerstdagen: het gevoel dat je dikker bent dan normaal. Hoewel je gewicht op twee opeenvolgende dagen hoogstwaarschijnlijk niet al te veel fluctueert kan het gebeuren dat je je de ene dag dik voelt en de andere dag slank. Op zo’n dikke dag kan je uren voor de kleerkast staan om de juiste outfit te zoeken, maar lijkt niets goed te zitten. Dat gevoel heb je te danken aan je zelfbeeld, dat op zo’n moment in een negatieve modus verkeert.

Belangrijk is om je te realiseren dat dat dikke gevoel niets te maken heeft met je lichaam zelf, maar wel met de manier waarop jij je lichaam ziet. Om dit gevoel weer te counteren is het belangrijk dat je eerst even bij dat besef stilstaat. Vervolgens kan je actief aan de slag om je zelfbeeld weer naar de positieve kant te doen overslaan. Sta negatieve gedachten over je lichaam niet toe en probeer je te concentreren op wat je wel mooi vindt aan je lichaam. Door actief op zoek te gaan naar het positieve zal ook je zelfbeeld weer de juiste kant op gaan.

Bryan Karazsia, assistent psychologie professor aan de College of Wooster legt uit dat er psychologische karakteristieken zijn die iemand het gevoel kunnen geven dat ze dik zijn. Vaak heeft het allemaal te maken met het feit dat we andermans ideeën overnemen. “De media duwt het idee dat een vrouw slank moet zijn en een man gespierd haast door onze strot”, legt hij uit. “Als je het daarmee eens bent, is dat vaak een teken dat je het voorbeeld van de maatschappij geaccepteerd hebt en tegen jezelf zegt dat dit is hoe je eruit moet zien.”

Maar soms heeft het effectief gewoon te maken met je lichaam. Er zijn dagen waarop we ons meer opgeblazen voelen, dat kan komen door wat bacteriën in je darmen of door wat veel zout na een ongezonde snack.