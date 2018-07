Wat doe je als je schaamhaar grijs wordt? TVM

19 juli 2018

14u53

Bron: Well and Good 4 Psycho Ons hoofdhaar wordt vroeg of laat grijs, dat staat buiten kijf. Maar ook daar vanonder zal je op termijn grijs worden, alleen heerst daar veel meer taboe rond. Met als gevolg dat veel vrouwen en mannen met vragen zitten. Kun je schaamhaar verven? Of trek je de grijze haren beter uit?

“Het ouder worden van je lichaamshaar gebeurt op een andere manier dan het verouderingsproces van je hoofdhaar”, vertelt dermatologe Rebecca Kazin. “Het lichaamshaar dat je krijgt tijdens je puberteit - onder je oksels, in de schaamstreek en op de borst bij mannen - ontstaat onder invloed van hormonen."

"Op middelbare en oudere leeftijd vermindert ons oestrogeengehalte, waardoor lichaamshaar plots dunner en schaarser wordt. Daarnaast zijn de omstandigheden voor haargroei minder gunstig op een latere leeftijd: onze huid is dunner, er is minder huidweefsel en follikels worden kleiner en kleiner, waardoor de textuur van het haar verandert”, verklaart Kazin.

Doordat de pigmentatie producerende cellen afnemen met het ouder worden, kleurt het haar grijs. Gemiddeld genomen begint dat proces bij je schaamhaar wanneer je de veertig begint te naderen. Bepaalde gezondheidsfactoren zoals een vitamine B12 tekort, schildklierproblemen en natuurlijk genen (helaas) kunnen ervoor zorgen dat je schaamhaar vroeger grijs wordt.

Wat zijn de opties

1. Alles eraf!

De eenvoudigste optie voor wie het moeilijk heeft met zijn of haar grijzend schaamhaar is natuurlijk alles eraf scheren of laten wegwaxen. Als je geen fan bent van de ‘Brazilian look’ kun je aan de schoonheidsspecialist vragen om alleen de delen weg te halen die al grijs zijn en zo samen tot een vorm te komen die je wel mooi vindt. Het haar kort trimmen zorgt er trouwens ook al voor dat de grijze haren minder opvallen.

2. Kleuren

Als je toch graag een volle bos wil behouden, kun je schaamhaar ook kleuren, al moet je daar wel mee oppassen. De huid daar onderaan is erg gevoelig en irriteert snel. Opteer voor haarverf die zo natuurlijk mogelijk is, hoe minder chemische ingrediënten, hoe beter. Online vind je ook haarverf die specifiek bedoeld is voor schaamhaar, met bijvoorbeeld verzachtende kruiden in zoals kamille en aloë vera.

3. Grijs laten

Uiteraard kun je de grijze haren, net zoals op je hoofdhuid, ook gewoon omarmen. Het is nu eenmaal iets dat bij het ouderdomsproces hoort en waar iedereen vroeg of laat te maken mee krijgt. Waarom zou je je daar voor moeten schamen?