Wat als ... jouw partner gek is op dieren en jij er een hekel aan hebt?

Om meteen met de deur in huis te vallen: een niet-gedeelde liefde voor dieren kan een obstakel zijn in een relatie. "Ik weet uit ervaring dat dierenmensen de neiging hebben om voor elkaar te vallen en dezelfde liefdestaal spreken," vertelt matchmaker Susan Trombetti aan New York Mag, CEO van ExclusiveMatchmaking.net. Vaak houden dierenmensen in de keuze van hun partner ook rekening met de liefde voor dieren van de potentiële date, vult ze aan. "Ik heb al situaties gekend waarbij iemand het een afknapper vindt dat een match niet van katten houdt."

Om meteen met de deur in huis te vallen: een niet-gedeelde liefde voor dieren kan een obstakel zijn in een relatie. "Ik weet uit ervaring dat dierenmensen de neiging hebben om voor elkaar te vallen en dezelfde liefdestaal spreken," vertelt matchmaker Susan Trombetti aan New York Mag, CEO van ExclusiveMatchmaking.net. Vaak houden dierenmensen in de keuze van hun partner ook rekening met de liefde voor dieren van de potentiële date, vult ze aan. "Ik heb al situaties gekend waarbij iemand het een afknapper vindt dat een match niet van katten houdt."

Ook Alessandra Conti van het Amerikaanse Matchmakers in the City bevestigt die tendens: "Eén van mijn klanten gaat er prat op dat al haar mogelijke geliefden dol moeten zijn op honden. Ze gaat ervan uit dat wie niet van honden houdt, kwaadaardig of zelfs licht psychopathisch is. Mijn ervaring leert mij dat het heel moeilijk is om een dierenvriend te koppelen aan iemand die niet van dieren houdt." Conti gaat nog een stapje verder door te opperen dat dierenvrienden qua karakter meestal zorgend zijn, terwijl dierenhaters vaker afstandelijk zijn, minder vergevingsgezind en een tikje kouder. Die twee karakters komen daarom niet altijd overeen, betoogt ze.

Toch de liefde van je leven gevonden, waar je een hond of kat moet bijnemen? Of omgekeerd verliefd geworden op een absolute dierenhater? Schiet de relatie nog niet meteen af, maar geef ze een kans met deze tips.

Duidelijke afspraken

Mag de hond in de zetel of niet, en wat met de kat die mee op bed springt 's ochtends? Wat voor de dierenliefhebber heerlijk kan lijken, is voor de dierenhater een nachtmerrie. Sluit compromissen waar beide partijen zich goed bij voelen en probeer allebei toegevingen te doen. Misschien wil jij de kat liever niet in bed, maar mag het wel als je zelf niet thuis bent? Communiceer duidelijk met elkaar om conflicten te vermijden.

Verzorging van het dier

Heb jij een lans gebroken om die trouwe viervoeter in huis te halen - ondanks het protest van je partner - hou er dan rekening mee dat de verzorging mogelijk grotendeels op jou valt. Bedenk op voorhand of je dat er voor over hebt. Bespreek hoe het zit met de verzorging van het dier, het verversen van de kattenbak, wandelen met de hond of tripjes naar de dierenarts.

Wees mild voor elkaar

Natuurlijk zou je het als dierenliefhebber leuker vinden dat jouw partner ook eens met de hond gaat wandelen. Of vind je het omgekeerd soms vervelend dat de kat meer aandacht en knuffels krijgt dan jij. Maar besef dat een niet-gedeelde liefde voor dieren maar een kleine element van jullie relatie is dat niet onoverkomelijk is. Wie zijn of haar partner echt graag ziet, is bereid er kleine dingen bij te nemen, zoals een huisdier. Zolang er duidelijke afspraken rond gemaakt worden, hoeft het obstakel niet groot te zijn.

"Het is d e kat of ik"

Extreme dierenhater? Dan ben je misschien wel geneigd om je partner voor een ultimatum te stellen waarbij hij of zij moet kiezen tussen jou of het huisdier. Maar die keuze is geen eerlijk dilemma, en zijn of haar liefde voor dieren zegt niks over de liefde voor jou. Spreek in plaats daarvan duidelijk uit waarom jij samenleven met een dier écht niet ziet zitten (misschien is er een fobie of allergie in het spel) en mijd agressieve ultimatums, die jullie enkel maar verder uit elkaar kunnen drijven.