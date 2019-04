Wat als je geen bruidsmeisje wil zijn: kun je néén zeggen? Liesbeth De Corte

03 april 2019

Nog eventjes, en het drukke trouwseizoen breekt weer aan. Dat betekent dat heel wat bruiden in spé druk in de weer zijn en dat ze hun bruidsmeisjes optrommelen. Maar wat als je gevraagd wordt en eigenlijk geen tijd (of zin) hebt?

“Moet je nu eens iets raar horen?” Als een vriendin zo’n uitspraak maakt, ben ik één en al oor. “Een collega heeft me gevraagd als bruidsmeisje. Ik dacht niet eens dat ik uitgenodigd ging worden voor haar trouw! Wat moet ik nu zeggen?” Het is ondertussen al maanden geleden dat die bewuste vriendin met het dilemma worstelde. Ondertussen heeft ze toegezegd, maar heeft ze ook spijt. Want al dat geregel kost veel tijd, en ze heeft het al zo druk-druk-druk.

Maar wat moet je nu antwoorden als je gevraagd wordt om een bruidsmeisje te zijn en stiekem bedenkingen hebt? Kan je die vraag überhaupt weigeren? Wij vroegen het aan Iris Decreus, oprichtster van House of Weddings.

“Het komt niet zo vaak voor, maar ik ken wel degelijk gelijkaardige verhalen. Het hoort een hele eer te zijn, maar als je het aan de verkeerde vraagt, zit je opgezadeld met een ongemakkelijke situatie.” Wat dan? Een smoesje verzinnen? Beter niet, meent Decreus. “Als je het niet ziet zitten om een bruidsmeisje te zijn, moet je hier zo snel en zo transparant mogelijk over babbelen. Gemakkelijk is dat niet. Zeker niet als er een mismatch is in de vriendschap, en de toekomstige bruid niet op dezelfde golflengte zit. Dan komt het erop neer dat je dit voorzichtig moet kaderen. Benadruk dat je je vereerd voelt door de vraag, en leg uit waarom je je niet geschikt voelt om de rol te spelen.”

Persoonlijke reden

“Het kan evengoed zijn dat je een persoonlijke reden hebt om te weigeren”, zo gaat Decreus verder. De afwijzing draait dan niet per se om de relatie met de bruid. Misschien heb je net promotie gekregen op je werk en heb je het écht te druk, ga je door een lastige periode en kan je de energie niet opbrengen of is het gewoon te pijnlijk om een of andere persoonlijke reden. “Vraag dan eerst wat er juist van je verwacht wordt. Zie je het toch niet zitten? Opnieuw: leg dan eerlijk uit wat er in je hoofd en hart omgaat.”

Volgens Decreus gebeurt het steeds vaker dat een man gevraagd wordt als ‘bruidsmeisje’, en vice versa. “Krijg je als man de vraag en voel je je een beetje ongemakkelijk? Weet dan dat dit een trend is en dat jij je er niets van moet aantrekken! Gewoon doen.”

Wat als je geweigerd hebt en het trouwfeest is aangebroken: kan je je gezicht nog laten zien? “Op zich is dat geen probleem. Als je het op een constructieve manier aanpakt, moeten de 2 mensen achteraf nog steeds even blij zijn om elkaar te zien”, besluit Decreus.