Waarom zwichten we voor nepadvertenties? Margo Verhasselt

12 september 2019

09u02 2 Psycho Van Evi Hanssen die je een antirimpelcrème wil aansmeren tot An Lemmens die schoonheidsproducten verkoopt. Donald Trump schreeuwt onder meer al jaren van de daken dat fake news alomtegenwoordig is, maar valse advertenties zijn dat zeker ook. Waarom trappen we daar in?

“Mensen zullen wel doorhebben dat dit fake is, dacht ik. Tot de berichten van vrienden en familie begonnen binnen te stromen”, zegt An Lemmens (38). Zij is één van de BV’s wier naam en foto’s werden misbruikt in online nepadvertenties. An en haar lotgenoten Evi Hanssen (40) en ­Natalia (40) getuigen woensdag in ‘Telefacts’ op VTM hoe deze fraude hun leven overhoop haalde.

Hoe komt het dat we geneigd zijn om ons geld uit te geven aan nepadvertenties?

“Het aantal mensen dat zich laat vangen door dergelijke advertenties valt al bij al nog mee. Er is een hele groep van de bevolking die wel doorheeft dat je dergelijke advertenties online met een korreltje zout moet nemen. Mensen hebben na verloop van tijd ook een kritische attitude kunnen ontwikkelen”, stelt mediaprofessor Ike Picone (VUB).

“Al staat daar uiteraard ook tegenover dat niet iedereen gewapend is tegen dit soort oplichting. De makers van valse berichten en advertenties zijn heel bedreven in het uitbuiten van die menselijke zwakte.” Het probleem zit vaak in het feit dat we dingen willen geloven, stelt de professor. “Mensen zijn altijd gemakkelijker bereid om iets te geloven dat hen goed uitkomt.”

Oplichters maken gebruik van drie elementen om ons in de val te lokken. “Eerst en vooral spelen ze in op het feit dat je dus wil geloven wat je goed uitkomt. Daarnaast gaan ze dan gebruikmaken van een bekend figuur. Dat doen ze om een bron van vertrouwen te creëren. Als laatste stap gieten ze het geheel in een uitstekende lay-out die exact lijkt op die van écht nieuws en advertenties”, legt Picone uit. “Je moet begrijpen dat zo'n advertenties ook echt gemaakt worden om mensen in de val te lokken en te bedriegen. Als je al die elementen bijeenzet, dan is het logisch dat sommige mensen zwichten. Het is helemaal niet abnormaal. Je moet vaak echt al een sterk oog hebben.”

De sterkte bij bekende Vlamingen is zeker de herkenbaarheid. “Ze gebruiken Vlamingen omdat we hen kunnen associëren. Wanneer we Natalia zien, hebben we vaak meer vertrouwen dan bij een buitenlands persoon. Tot voor kort kreeg je nog mails dat er ergens in Afrika een erfenis op jou lag te wachten. Dat is oplichting van een ander order. Horen mensen dat ze iets gratis kunnen krijgen? Dan wordt het aanbod alleen maar aantrekkelijker.”