Waarom zijn we zo verzot op snacks op het werk? Margo Verhasselt

21 mei 2019

14u09

Bron: The Cut 0 Psycho Van chocolade tot koekjes: de snacks bij ons op kantoor hebben hun eigen plaats, een plekje op de kast vrijgehouden speciaal voor hen. Wanneer er iets lekkers arriveert op de redactie ontstaat er soms een kleine stormloop. Maar hoe komt het dat snacken op de werkvloer zo gelukkig maakt?

We worden kwaad op onze hond wanneer die werkelijk alles probeert op te eten tijdens een wandeling, maar zijn zelf geen haar beter wanneer het gaat over eten op het werk. Maar waarom staan we meteen recht als er eten toekomt op het werk of als er pakweg een collega trakteert voor zijn of haar verjaardag?

De wetenschap toont aan dat snacks ons gelukkig maken, of tenminste toch gelukkiger. Steven G. Rogelberg, psycholoog en professor aan de universiteit van North Carolina legt uit: “liggen er snacks klaar voor een meeting? Dan toont dat aan dat een meeting positief gaat zijn. Mensen vinden traktaties niet alleen leuk, ze zorgen ook voor een beter humeur, dat werkt aanstekelijk en is bevorderlijk voor de meeting zelf.” En dat klopt. Wie is er niet blij wanneer er wat eten voorzien wordt tijdens een vergadering? We weten dat het eigenlijk lokaas is, maar accepteren het met beide handen.

Maar hoe zit het dan met snacks die we krijgen buiten vergaderingen? Jessica Methot, professor human rescource management aan Rutgers University, meent dat deze zo in de smaak vallen omdat we hierdoor een ‘micro-pauze’ kunnen nemen. “Snoepen geeft ons de kans om even te stoppen met wat we bezig zijn”, legt ze uit. We gaan vaak zo'n pauze nemen wanneer we stress hebben of gefrustreerd zijn. Maar zo'n mirco-pauze zou alleen werken wanneer de snack die je verorbert gezond is.