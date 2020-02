Waarom zijn we zo’n fan van ASMR, de YouTubetrend waar vloggers miljoenen mee verdienen?

Eerst en vooral, wat is het? ASMR staat voor Autonomous Sensory Meridian Response of het euforische of rustgevende gevoel dat mensen krijgen bij het luisteren naar bepaalde geluiden. Het gevoel wordt omschreven als een tinteling op de huid. Meestal start het op de schedel om dan via de nek af te dalen richting ruggengraat. Op YouTube staan miljoenen ASMR-video’s van mensen die fluisterende, kauwende, slurpende, strelende of andere hypnotiserende geluiden maken en er ook heel wat poen mee scheppen.

Er wordt steeds meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het fenomeen dat zijn naam te danken heeft aan computerexpert en ASMR-onderzoekster Jennifer Allen. “Jarenlang heb ik gedacht dat ik een hersentumor had”, vertelt ze in technologiemagazine Wired. Maar toen ze via online fora merkte dat er nog mensen zoals zij waren, besloot ze een onderzoek op te zetten. Op die fora werd het tintelende gevoel dat start aan de schedel regelmatig omschreven als ‘braingasm’ of breinorgasme. Om een serieus onderzoek op te zetten zocht Allen een passende term. Die mocht niet te belachelijk klinken, zoals breintinteling, maar ook niet te seksueel, zoals breinorgasme. Uiteindelijk koos ze voor Autonomous Sensory Meridian Response.

Zoals mindfulness en muziektherapie

Uit een onderzoek van vorig jaar, uitgevoerd door ASMR-expert Giulia Poerio van de universiteit van Sheffield, blijkt dat de hartslag van mensen die gevoelig zijn voor ASMR-triggers significant daalt. De effecten zijn te vergelijken met stressreducerende technieken zoals mindfulness en muziektherapie. Daardoor wordt ASMR gezien als iets met veel potentie. Het zou preventief kunnen helpen tegen spanningen of een ondersteunende rol kunnen krijgen bij therapieën.

Toch helpt ASMR niet iedereen. Er zijn twee kampen: mensen die het heerlijk vinden en mensen bij wie het juist aversie oproept. Een gegeven dat Anouk Keizer, psycholoog en onderzoeker, bezighoudt. Ze is verbonden aan de Universiteit Utrecht en is de eerste Nederlandse wetenschapper die onderzoek doet naar ASMR. “Een tijdje geleden attendeerde een collega mij op dit fenomeen. Het hielp haar ontspannen. Maar toen ik diezelfde filmpjes aanklikte, werd ik er juist kriegel van. Dat contrast vind ik fascinerend’’, vertelde ze eerder aan de krant AD. “Uit een studie in het blad Social Neuroscience blijkt dat bij mensen met een gevoeligheid voor ASMR bepaalde netwerken in de hersenen anders lopen dan bij mensen zonder die gevoeligheid. Dat zou een reden kunnen zijn waarom de een er positief op reageert en de ander niet. Maar er zijn nog veel vraagtekens. Hoe het precies werkt en waarom bij de een wel en de ander niet, willen we graag nog uizoeken.” Wat wel al geweten is, is dat de meeste mensen ASMR al van kleins af aan hebben. Keizer is momenteel dan ook volop bezig aan verschillende onderzoeken naar ASMR.