Waarom we zo graag kijken naar filmpjes waarin make-up wordt kapotgemaakt Valérie Wauters

22 januari 2019

09u05

Bron: Metro UK 0 Psycho Ik geef het toe: ik krijg een vreemd gevoel van blijdschap bij het bekijken van filmpjes waarin make-up wordt gesmolten, uitgesmeerd of kapotgemaakt. En ik kan lang niet de enige zijn. Op Youtube heeft ‘The Makeup Breakup’-playlist meer dan 1,8 miljoen views. Emily Dougherty, een Instagramster die lipsticks kapotmaakt, heeft maar liefst 91.7K volgers.

Of je nu eerder houdt van lipsticks die de verdoemenis in geprakt worden of oogschaduw die vanop grote hoogte kapot gegooid wordt: voor elk is er ongetwijfeld wat wils in de wijde wereld der make-upvernietigers. Maar waarom worden velen onder ons zo intens gelukkig van een high-end lipstick die wordt vernield? Metro UK vroeg de reden hiervoor aan psycholoog Marc Hekster.

“Het kan enorm bevredigend zijn om iets te zien vernield worden, zonder zelf aan de consequenties ervan te moeten denken”, aldus Hekster. “Het is hetzelfde gevoel dat je overmant wanneer je de drang voelt om even in een puppy te knijpen, of om iets met een geltextuur te laten wiebelen. Soms krijgen we nu eenmaal de aandrang om iets kapot te maken, gewoon om te zien wat er dan gebeurt. Door filmpjes te bekijken waarin een ander dat doet, gaan we om met die drang, op een manier waarop we zelf achteraf de viezigheid niet moeten schoonmaken.”

Bovendien leven we in een wereld waarin minimalisme steeds meer centraal staat, verspilling een vies woord is, en alles wat we bezitten vreugde moet oproepen (bedankt, Marie Kondo!). Het voelt dan ook al snel als rebels en fout om te kijken naar iets dat kapotgemaakt wordt, zonder dat daar een goede reden voor is. Toch is het onze basale drang naar chaos en vernieling die ons drijft om zo intens van dit type filmpjes te genieten. Het is het omarmen van chaos, maar dan met een vleugje glitter en gloss.