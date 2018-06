Waarom we volgens psychologen nu tiener zijn tot 24 jaar TVM

07 juni 2018

08u02

Bron: i-D 0 Psycho In België ben je officieel tiener tot je negentiende, daarna betreed je het rijk der volwassenen en moet je keuzes maken die de rest van je leven bepalen. Volgens verschillende psychologen en een studie die werd gepubliceerd in Lancet moet die leeftijd echter opgeschoven worden naar 24. “De puisjes en groeipijnen mogen dan voorbij zijn op je achttien, jongeren zijn mentaal pas jaren later volwassen.”

De studie, genaamd ‘Age of Adolescence’, werd uitgegeven door Lancet Child and Adolescent Health. Verschillende psychologen vertellen erin dat de combinatie van enerzijds veranderde sociale verwachtingen en economische omstandigheden ervoor zorgen dat jongeren nu veel later volwassen worden. Minder en minder twintigjarigen bereiken de traditionele mijlpalen die volwassenheid kenmerken. Denk daarbij aan het ouderlijk huis verlaten, een woning kopen, het huwelijk en een kind krijgen.

Generatie na generatie bereiken jongeren die mijlpalen later of zelfs nooit. Het zijn niet langer vanzelfsprekende en realistische doelen. Vorig jaar schreven we nog dat ruim vier op tien landgenoten tussen 18 en 34 jaar bij hun ouders woont en hun aantal blijft maar stijgen. Aan kinderen beginnen doen we ook alsmaar later en een woning kopen zonder hulp van de ouders is anno 2018 zo goed als onmogelijk, waardoor ook dat steeds wordt uitgesteld.

“De overgangsperiode van kind naar volwassenheid neem nu een veel langere periode in dan vroeger. Blijven groeien, bijleren en evolueren wordt ook steeds belangrijker voor de jeugd van tegenwoordig,” aldus de psychologen. Marketing en digitale media spelen daar volgens hen ook een belangrijke rol in.

De volwassenleeftijd van 18 naar 24 jaar verschuiven is volgens hen cruciaal voor het opstellen van passende wetten, het sociaal beleid en het dienstverleningssysteem.