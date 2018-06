Waarom we verontwaardigd en zelfs boos zijn als mensen vertellen dat ze geen kinderen willen TVM

Bron: Boradly Vice/Huffington Post 0 Psycho Hoewel steeds meer mannen en vrouwen wereldwijd beslissen om geen kinderen te krijgen, word je daar door de goegemeente nog altijd scheef voor bekeken. Uit een studie van de Indiana University-Purdue blijkt dat we er zelfs verontwaardigd en boos van worden. “Geen kinderen hebben, wordt niet alleen als atypisch gezien, maar ook als moreel verkeerd.”

Onderzoek naar de vooroordelen en attitudes waarmee bewust kinderloze vrouwen en mannen te maken krijgen, staat niet in zijn kinderschoenen. Er werden al verschillende studies naar gedaan, met telkens dezelfde conclusie: er is nog altijd heel veel sociale en maatschappelijke druk om kinderen te krijgen. Wie bewust besluit om geen kinderen te hebben, krijgt niet alleen te maken met stereotypering en vooroordelen, er wordt ook gewoonweg negatief op gereageerd.

De meeste onderzoeken ten opzichte van het thema, richten zich wel op bewust kinderloze vrouwen. De perceptie ten opzichte van mannen die geen kinderen willen, is milder, zeker van andere mannen. Vrouwen hebben dan weer een negatievere kijk op bewust kinderloze heren, terwijl ze een minder sterke mening hebben over andere kinderloze vrouwen.

Over het algemeen worden vier grote stereotypen naar bovengehaald waarmee bewust kinderloze mensen geconfronteerd worden. Ongeloof, hun omgeving neemt hun keuze niet serieus, er wordt verondersteld dat ze nog wel van mening zullen veranderen als ze hun ideale partner tegenkomen. Er wordt ook vaak gezegd dat ze spijt zullen krijgen op latere leeftijd, mensen vinden hun keuze vaak egoïstisch en vrouwen wordt een gebrek aan vrouwelijkheid verweten.

Morele plicht

In de recente studie van de Indiana University-Purdue University Indianapolis waarvoor 197 studenten werden ondervraagd, gaf het merendeel van de deelnemers toe dat ze zich verontwaardigd voelden tegenover bewust kinderloze mensen. Kinderen krijgen wordt gezien als een morele plicht en je bent fout bezig als je er niet voor gaat. Sommige deelnemers voelden zelfs gevoelens van kwaadheid, afkeuring en walging.

“Kinderen krijgen is in onze maatschappij uiteraard een meer typische beslissing, iets wat de meeste mensen doen. Dus het is ergens terecht dat mensen verrast zijn als ze een bewust kinderloos koppel ontmoeten. Maar dat ze er ook verontwaardigd door zijn, zelfs als ze het koppel in kwestie helemaal niet kennen, is een nieuwe conclusie,” legt hoofdonderzoekster Ashburn-Nardo uit aan Huffington Post.

Lange weg af te leggen

Daar tegenover staat wel dat de acceptie van bewuste kinderloosheid tenminste in Europa elk jaar in stijgende lijn gaat. Maar jammer genoeg zijn de negatieve attitudes of stereotypen nog lang niet de wereld uit. “Het is iets waar we aan moeten werken als maatschappij, maar het zal niet makkelijk zijn. Telkens als iets een absolute must is volgens mensen, doet keuzevrijheid er plots niet meer toe. Als mensen geloven dat iets op een bepaalde manier hoort te zijn en moet gebeuren, is het moeilijk om dat om te keren,” aldus Ashburn-Nardo aan Vice.