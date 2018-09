Waarom we snacken uit verveling en hoe je daarmee stopt TVM

06 september 2018

14u02 1 Psycho Eten uit verveling: het is iets dat we allemaal weleens doen. Helaas grijpen we dan meestal niet naar dat gezond stuk fruit, maar naar een zak chips of koeken. Wij leggen uit hoe dat komt en wat je ertegen kunt doen.

Specifiek onderzoek naar waarom we eten uit verveling, is nog niet gedaan. Maar volgens Stephan Guyenet, een neurowetenschapper en auteur van het boek The Hungry Brain, is de oorzaak niet zo moeilijk te achterhalen. “Eten is een van de meest krachtige stimulansen voor het menselijke brein”, vertelt hij aan Tonic Vice. “En onze hersenen hebben nood aan die stimulansen. Daarom houden we bijvoorbeeld ook zo van videospelletjes en rollercoasters. Als je verveeld bent, word je niet gestimuleerd. Eten zorgt dan voor die broodnodige instant bevrediging. En dat gevoel wordt nog versterkt met ongezond eten. Want niet alle eten is even bevredigend.”

Junkfood triggert het beloningssysteem in ons brein, waardoor ons lichaam dopamine loslaat, een neurotransmitter die ons goed doet voelen. Je kan dit proces vergelijken met het effect van cocaïne, zij het in minder extreme mate. Pakweg een rauwe stengel selder heeft dat effect helaas niet, of toch in ieder geval een pak minder. Dopamine werkt nogal verslavend, daarom dat we er steeds meer van willen en dat ene kommetje chips meestal niet volstaat.

Daarnaast doen voedingsproducenten er alles aan om hun waren verslavend te maken, en daarbij speelt hoe het aanvoelt in je mond een belangrijke rol. Er worden miljoenen gespendeerd om te achterhalen wat het meest aangename kraakgehalte is voor chips, of het perfecte bruisgehalte in een frisdrank. Die kenmerken bepalen mee het gevoel dat je hersenen overhouden aan een bepaalde drank of snack. De volgende keer dat je het drankje of de snack ziet, ruikt of erover leest, roepen je hersenen die herinnering weer op. Dat kan zelfs fysieke reacties uitlokken, zoals de aanmaak van speeksel.

Hoe kun je eten uit verveling stoppen?

Omdat ongezond eten dus specifiek gemaakt is om ons een goed gevoel te geven en het ook nog eens verslavend is, is het lang niet zo vanzelfsprekend om er zomaar mee te kappen. Zeker op verveelde momenten waarop onze hersenen hunkeren naar stimulansen. Eigenlijk is het op zo’n momenten vooral belangrijk om beter te leren omgaan met verveling.

Probeer een dood moment om te zetten in ontspanning. Weet je niet hoe? Dan kan je bijvoorbeeld vijf gemakkelijke manieren om te relaxen opschrijven (zoals een boek lezen of met de hond gaan wandelen), vijf plekken waar je je comfortabel voelt (het terras, de hangmat of de woonkamer) of vijf mensen om even mee te babbelen (je zus of bijvoorbeeld je beste vriendin). Slaat de verveling toe, dan kan je er je lijstje bij nemen.

Nog een laatste tip: wees jezelf ervan bewust dat je alleen naar dat pak koeken grijpt omdat je hersenen een stimulans nodig hebben en niet omdat je honger hebt. Het is een gewoonte die je niet van de ene dag op de andere zult kunnen doorbreken, maar volgens verschillende experts is het wel mogelijk als je het voldoende blijft proberen.