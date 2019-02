Waarom we onze problemen niet constant moeten herkauwen: ventileren heeft weinig zin Margo Verhasselt

23 februari 2019

15u24

Bron: Marie Claire 0 Psycho Praten helpt, in sommige gevallen helpt roepen zelfs nog beter. Soms moet er iets van je hart, je moet ventileren, je uiten, een probleem met iemand delen. Maar is dat eigenlijk altijd wel de beste oplossing?

Een van de grootste nadelen van volwassen zijn? Er wordt verwacht dat je je eigenlijk altijd goed gedraagt. Je moet op je tong bijten in sommige situaties en woorden inslikken in plaats van te zeggen wat je écht denkt. Wat doen we dan wel? Eens goed roddelen - excuseer - ventileren, bij het lief, onze vrienden of collega’s over bepaalde situaties. Maar dat is toch niet altijd een goed idee.

Hoewel het op het moment zelf erg goed aanvoelt, kan het je na een tijd een slecht gevoel geven als je het maar blijft doen zonder ook daadwerkelijk te zoeken naar een oplossing. Blijven klagen en persoonlijke problemen bovenhalen met iemand anders wordt ook wel eens co-rumineren genoemd, ofwel: het herhaaldelijk of langdurig denken over (of herkauwen van) je gevoelens en problemen en die dan ook uitvoerig bespreken. Onderzoek toonde al aan dat dat ons meer stress bezorgt, zeker bij mensen die zich al niet helemaal tip-top voelen.

Dr. Samantha Boardman, psychiater, legt uit: “Een patiënte van mij had een erg moeilijke relatie met haar schoonmoeder. Daar praatte ze dan ook uren over met haar beste vriendin, samen speculeerden ze over wat de vrouw nog in petto zou hebben. Het was een typisch gespreksonderwerp, de patiënte noemde het hun wekelijkse ‘bitchfest’. Maar achteraf besefte ze dat ze zich daarna vaak kwader en meer gefrustreerd voelde.”

Ventileren brengt vaak negativiteit met zich mee en juist daar knelt het schoentje. Hoe vaker je over een probleem nadenkt of erover praat, hoe meer aanwezig het wordt. “Je gooit eigenlijk olie op het vuur. Probeer in de toekomst een oplossing te zoeken of op een heel ander onderwerp te focussen. Daarnaast moet je ook de tijd in het oog houden. Geef je meer dan 15 minuten aandacht aan het probleem? Dan is het tijd om het los te laten”, geeft de psychiater aan. “Blijf een probleem niet herkauwen, en moedig je vrienden aan om hetzelfde te doen.”

Hoe kan je stoppen?

Hoe kan je hier voor eens en voor altijd mee stoppen? Daarvoor is het belangrijk om uit de spiraal van negatieve gedachten te stappen. Probeer daarom positief over jezelf en anderen te praten. Denk ook na over met wie je vaak roddelt, vaak gaat het om een groepactiviteit. Als je vaak tijd spendeert bij mensen die negatief ingesteld zijn, is het moeilijk om ermee te stoppen. Soms is de beste manier om te stoppen met roddelen om van sociaal netwerk te veranderen.